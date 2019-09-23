Украина закрыла пропускной пункт в Крым

Украина закрыла один из пропускных пунктов на въезде в Крым

Украина закрыла один из пропускных пунктов на границе с РФ при въезде на Крымский полуостров, при этом с российской стороны ограничений для работы погранпункта нет. Пересекающим границу предлагается следовать через другие пункты пропуска, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым

"Сегодня, 23.09.2019 с 07:45 украинский контрольный пункт въезда-выезда "Каланчак", расположенный напротив многостороннего автомобильного пункта пропуска "Армянск", в одностороннем порядке прекратил пропуск автомобильных транспортных средств через государственную границу. По не зависящим от Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым причинам пропуск лиц через государственную границу Российской Федерации осуществляется только на пешеходном направлении", — говорится в сообщении.

Уточняется, что при этом российские автомобильные пункты пропуска на севере полуострова работают в штатном режиме.

"Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым рекомендует лицам, планирующим поездки за границу автотранспортом, учитывать сложившуюся ситуацию и следовать через двусторонний автомобильный пункт пропуска "Перекоп" и многосторонний автомобильный пункт пропуска "Джанкой". Важно понимать, что пункт пропуска "Перекоп" предназначен для пересечения границы только гражданами России и Украины. Граждане третьих стран в данный момент могут проследовать пешим порядком или на транспортном средстве через пункт пропуска "Джанкой" и только пешим — через пункт пропуска "Армянск", — отметили в ведомстве.

По данным пресс-службы, за предыдущие сутки через государственную границу через три пункта пропуска пропущено порядка 9 тыс. граждан и более 1,4 тыс. транспортных средств, половина из которых проследовала через пункт пропуска Армянск. В настоящее время скопления транспортных средств в пунктах пропуска "Перекоп" и "Джанкой" не наблюдается. В случае возникновения затруднений для увеличения пропускной способности погранпунктов будут задействованы резервы.