США подсказали Украине, как вернуть Крым

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США назвали способ возвращения Крыма Украине 

Lenta.ru 56 минут назад
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Киев сможет вернуть «оккупированные территории» после того, как сама страна станет успешным демократическим государством. Об этом он сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, видео доступно на его Youtube-канале.
Волкер порассуждал, какой план останется у киевских властей в случае невозможности выполнить Минские соглашения.
«Украина, которая является успешным демократическим государством, все больше процветает и интегрируется с Европой, стремится к членству в ЕС и НАТО. Это успешная Украина, и именно такая Украина станет магнитом для возвращения своих оккупированных территорий — они тоже захотят стать частью этой Украины», — сказал дипломат.
При этом он добавил, что россияне могли наблюдать, как украинцы поменяли свое правительство на фоне разочарования своим.
Говоря об изменении статуса Крыма в 2014 году, Волкер подчеркнул, что «мы не верили, что Россия действительно вторгнется в Украину, не верили, что Россия действительно захватит Крым».
Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Большинство жителей высказались за присоединение к РФ. Украинские власти и большинство стран мира, в том числе США, не признают его результаты, обвиняя российскую сторону в незаконном захвате территории. Москва отвергает все обвинения и подчеркивает, что голосование прошло с соблюдением всех международных норм.
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Комментарии147
В мире , Видео , Украина , Курт Волкер , Дмитрий Гордон , ЕС , НАТО , Киев , Республика Крым , США
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