США подсказали Украине, как вернуть Крым

США назвали способ возвращения Крыма Украине

Волкер порассуждал, какой план останется у киевских властей в случае невозможности выполнить Минские соглашения.

«Украина, которая является успешным демократическим государством, все больше процветает и интегрируется с Европой, стремится к членству в ЕС и НАТО. Это успешная Украина, и именно такая Украина станет магнитом для возвращения своих оккупированных территорий — они тоже захотят стать частью этой Украины», — сказал дипломат.

При этом он добавил, что россияне могли наблюдать, как украинцы поменяли свое правительство на фоне разочарования своим.

Говоря об изменении статуса Крыма в 2014 году, Волкер подчеркнул, что «мы не верили, что Россия действительно вторгнется в Украину, не верили, что Россия действительно захватит Крым».

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Большинство жителей высказались за присоединение к РФ. Украинские власти и большинство стран мира, в том числе США, не признают его результаты, обвиняя российскую сторону в незаконном захвате территории. Москва отвергает все обвинения и подчеркивает, что голосование прошло с соблюдением всех международных норм.