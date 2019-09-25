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Британский парламент возобновляет работу по решению суда 

Вести.Ru + ещё 42 1 час назад
Британский парламент возобновляет работу
Фото: РИА Новости
В среду парламент Великобритании возобновляет работу после того как Верховный суд Соединенного Королевства назвал незаконной ее приостановку.
Накануне премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обвинили в злоупотреблении властью и обмане королевы. По мнению депутатов, Джонсон пошел на этот шаг, чтобы "исключить" парламент, большинство которого представляют оппозицию, из обсуждения Брекзита. По их словам, теперь он должен обратиться в палату парламента и подать в отставку. Сам Джонсон обвинения во лжи отрицает и в отставку не собирается, отмечает телеканал "Россия 24".
Ранее Борис Джонсон распорядился приостановить работу британского парламента до середины октября после того, как депутаты отклонили его план выхода Великобритании из ЕС без сделки.
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В мире , Европа , Brexit , Борис Джонсон , Парламент Великобритании , ЕС , Великобритания
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