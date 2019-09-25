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США не выдали визы российским участникам конференции по ДВЗЯИ 

RT на русском + ещё 9 23 минуты назад
США не дали визы еще одной российской делегации
Фото: Reuters
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что американская сторона не выдала визы не только участникам российской делегации на сессии Генассамблеи ООН, но и гостям конференции по Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
«Сегодня произошла, как вы знаете, безобразная ситуация, когда части российской делегации на Генассамблею не выдали американские визы. Но не только части российской делегации на Генассамблее, но ещё и делегации на конференцию ДВЗЯИ», — заявил Небензя.
Ранее часть представителей делегации России не получили американские визы для участия в сессии ГА ООН в Нью-Йорке.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала это возмутительным.
Глава МИД России Сергей Лавров «поблагодарил» США за то, что «в конце концов получил визу от Соединённых Штатов».
Бывший заместитель Генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН назвал произошедшее «политической провокацией».
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Комментарии5
В мире , Политика , США , Виза в США , Сергей Орджоникидзе , Мария Захарова , Сергей Лавров , Василий Небензя , Генассамблея ООН , МИД , ООН
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