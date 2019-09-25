США не дали визы еще одной российской делегации

США не выдали визы российским участникам конференции по ДВЗЯИ

«Сегодня произошла, как вы знаете, безобразная ситуация, когда части российской делегации на Генассамблею не выдали американские визы. Но не только части российской делегации на Генассамблее, но ещё и делегации на конференцию ДВЗЯИ», — заявил Небензя.

Ранее часть представителей делегации России не получили американские визы для участия в сессии ГА ООН в Нью-Йорке.

Глава МИД России Сергей Лавров «поблагодарил» США за то, что «в конце концов получил визу от Соединённых Штатов».