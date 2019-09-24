Рухани и Макрон обсудили ситуацию в Персидском заливе

Рухани встретился с Макроном

Отмечается, что стороны обсудили двустороннее сотрудничество в интересах обеих стран, опасную ситуацию в регионе, а также «новую мирную инициативу Роухани, получившую название „Ормузская мирная инициатива“.

RT на русском: последние новости

Быстрый интернет, знание классики и чистое метро — Ostexperte рассказал, чем Россия отличается от Европы

Жители ДНР и ЛНР подали почти 90 тысяч заявлений на гражданство РФ

Порошенко уверен, что его не удастся «упрятать» в тюрьму