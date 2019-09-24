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Рухани встретился с Макроном 

RT на русском + ещё 5 51 минуту назад
Рухани и Макрон обсудили ситуацию в Персидском заливе
Фото: РИА Новости
Президент Ирана Хасан Рухани встретился на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что стороны обсудили двустороннее сотрудничество в интересах обеих стран, опасную ситуацию в регионе, а также «новую мирную инициативу Роухани, получившую название „Ормузская мирная инициатива“.
Накануне сообщалось, что Иран предложил создать коалицию по безопасности в Персидском заливе под эгидой ООН, в которую войдут Ирак, Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Катар, Оман и Кувейт.
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В мире , Ближний Восток , Хасан Роухани , Эммануэль Макрон , Генассамблея ООН , ООН , РИА Новости , Иран , Нью-Йорк
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