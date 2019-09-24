Рухани и Макрон обсудили ситуацию в Персидском заливе

Президент Ирана Хасан Рухани встретился на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что стороны обсудили двустороннее сотрудничество в интересах обеих стран, опасную ситуацию в регионе, а также «новую мирную инициативу Роухани, получившую название „Ормузская мирная инициатива“.
Накануне сообщалось, что Иран предложил создать коалицию по безопасности в Персидском заливе под эгидой ООН, в которую войдут Ирак, Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Катар, Оман и Кувейт.