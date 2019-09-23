Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Все, что вы хотели знать о сексе: секреты доктора Фрейда 

РИА Новости 3 часа назад
Все, что вы хотели знать о сексе: секреты доктора Фрейда
Фото: © Public domain
"В основе всех наших поступков лежат два мотива: желание стать великим и сексуальное влечение". Так говорил Зигмунд Фрейд: 23 сентября 1939 года знаменитый доктор попросил об эвтаназии — ему ввели летальную дозу морфия.

Помоги себе сам

Как медик Фрейд начинал с изучения половых органов речных угрей. Дело пошло интереснее, когда он переквалифицировался в психиатры и сосредоточился на лечении неврозов. В результате стал первооткрывателем психоанализа. Самое известное свое открытие описал под названием "Эдипов комплекс", что значит сексуальное влечение ребенка к родителю противоположного пола. И это, и все другие свои открытия в психологии Фрейд совершил при помощи собственных пациентов. На первых сеансах он прибегал к гипнозу, но гипноз действовал "через раз". Тогда он предложил больным самим выбирать, о чем говорить — хоть сны рассказывать. И оставалось "малое": проанализировать и обобщить эти исповеди.
Итог — Фрейд вывел главную причину нервных расстройств взрослых людей. Он был уверен, что все они так или иначе связаны с нарушениями развития либидо, то есть полового влечения. При этом Фрейд и сам был невротиком и не мог похвалиться счастливым и богатым сексуальным опытом. Хотя тоже и самоанализом занимался, и увиденные сны регулярно записывал. Но так бывает: "сапожник без сапог".

Энергия смерти

Гением Фрейда считает примерно столько же людей, сколько совсем не верят в его психоанализ, а характеристики типа либидозная — нелибидозная личность воспринимают только как комплимент или критическую оценку мужчины/женщины: секси или не секси. По Фрейду, половое влечение надо обязательно реализовывать. А если такой возможности нет, то переводить сексуальную энергию в творческую: писать картины, например, или сочинять музыку.
"У Фрейда всегда были оппоненты", — рассказывает психолог Лариса Овчаренко:
"Его противники по основному — сексуальному — вопросу спорили с ним так: говоря о человеке, надо иметь в виду, что это социальное существо, поэтому основывать в нем абсолютно все на одном лишь сексуальном влечении нельзя. Но, мне кажется, надо смотреть глубже и говорить не просто о влечении между полами, а о двух энергиях: о либидо как созидательной энергии и о танатосе, или смерти, — как энергии разрушительной".
Кстати, "энергия танатоса" победила доктора Фрейда самым мучительным образом: он умирал от неизлечимой и на поздних стадиях нестерпимо болезненной формы рака.
Жильцы дома избавляются от соседства с больными детьми
Последние новости
Бывший муж Заворотнюк сделал важное заявление Бывший муж Заворотнюк сделал важное заявление Молодежь Запада требует перестать кормить Россию Молодежь Запада требует перестать кормить Россию Умер актер из "Брата" и "Улиц разбитых фонарей" Умер актер из "Брата" и "Улиц разбитых фонарей"
Комментарии
В мире , Статьи , Лариса Овчаренко , Зигмунд Фрейд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Семь операций»: что случилось с Михалковым
«Семь операций»: что случилось с Михалковым2
Француз из ополчения ДНР подорвался на мине
Француз из ополчения ДНР подорвался на мине14
Санкции против России не принесли желаемого результата
Санкции против России не принесли желаемого результата5
«Когда стреляли, был салют»: как убивали Круга
«Когда стреляли, был салют»: как убивали Круга4
В Испании всплыл 7000-летний «Стоунхендж»
В Испании всплыл 7000-летний «Стоунхендж»14
Видео
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
01:08
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
В мире Украина
США подсказали Украине, как вернуть Крым
01:16
США подсказали Украине, как вернуть Крым
В мире Украина
Француз из ополчения ДНР подорвался на мине
02:10
Француз из ополчения ДНР подорвался на мине
Происшествия
«Больше не будет». Друзя простили
01:12
«Больше не будет». Друзя простили
Общество
Названа причина ЧП на учениях «Центр-2019»
00:30
Названа причина ЧП на учениях «Центр-2019»
Армия Войска
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
04:30
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
Политика
Судьба Трампа оказалась в руках Зеленского
00:42
Судьба Трампа оказалась в руках Зеленского
В мире Статьи
Раскрыто убийство Михаила Круга
01:54
Раскрыто убийство Михаила Круга
Происшествия
Цискаридзе удивили сообщения о его пенсии
01:51
Цискаридзе удивили сообщения о его пенсии
Шоу-бизнес Другое
Украина устроила демарш в ПАСЕ
04:30
Украина устроила демарш в ПАСЕ
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение