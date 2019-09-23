Все, что вы хотели знать о сексе: секреты доктора Фрейда

"В основе всех наших поступков лежат два мотива: желание стать великим и сексуальное влечение". Так говорил Зигмунд Фрейд : 23 сентября 1939 года знаменитый доктор попросил об эвтаназии — ему ввели летальную дозу морфия.

Помоги себе сам

Как медик Фрейд начинал с изучения половых органов речных угрей. Дело пошло интереснее, когда он переквалифицировался в психиатры и сосредоточился на лечении неврозов. В результате стал первооткрывателем психоанализа. Самое известное свое открытие описал под названием "Эдипов комплекс", что значит сексуальное влечение ребенка к родителю противоположного пола. И это, и все другие свои открытия в психологии Фрейд совершил при помощи собственных пациентов. На первых сеансах он прибегал к гипнозу, но гипноз действовал "через раз". Тогда он предложил больным самим выбирать, о чем говорить — хоть сны рассказывать. И оставалось "малое": проанализировать и обобщить эти исповеди.

Итог — Фрейд вывел главную причину нервных расстройств взрослых людей. Он был уверен, что все они так или иначе связаны с нарушениями развития либидо, то есть полового влечения. При этом Фрейд и сам был невротиком и не мог похвалиться счастливым и богатым сексуальным опытом. Хотя тоже и самоанализом занимался, и увиденные сны регулярно записывал. Но так бывает: "сапожник без сапог".

Энергия смерти

Гением Фрейда считает примерно столько же людей, сколько совсем не верят в его психоанализ, а характеристики типа либидозная — нелибидозная личность воспринимают только как комплимент или критическую оценку мужчины/женщины: секси или не секси. По Фрейду, половое влечение надо обязательно реализовывать. А если такой возможности нет, то переводить сексуальную энергию в творческую: писать картины, например, или сочинять музыку.

"У Фрейда всегда были оппоненты", — рассказывает психолог Лариса Овчаренко:

"Его противники по основному — сексуальному — вопросу спорили с ним так: говоря о человеке, надо иметь в виду, что это социальное существо, поэтому основывать в нем абсолютно все на одном лишь сексуальном влечении нельзя. Но, мне кажется, надо смотреть глубже и говорить не просто о влечении между полами, а о двух энергиях: о либидо как созидательной энергии и о танатосе, или смерти, — как энергии разрушительной".

Кстати, "энергия танатоса" победила доктора Фрейда самым мучительным образом: он умирал от неизлечимой и на поздних стадиях нестерпимо болезненной формы рака.