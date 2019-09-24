Зеленский прибыл в США

«Владимир Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по Целям устойчивого развития», — говорится в Telegram-канале офиса президента.

Также Зеленский должен провести в Нью-Йорке ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, включая президента США Дональда Трампа

Ранее Трамп заявил, что не оказывал давления на Зеленского в ходе телефонного разговора, вокруг которого разгорелся скандал.