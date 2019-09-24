Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский прибыл в США 

RT на русском + ещё 4 5 часов назад
Зеленский прибыл в США
Фото: ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
«Владимир Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по Целям устойчивого развития», — говорится в Telegram-канале офиса президента.
Также Зеленский должен провести в Нью-Йорке ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, включая президента США Дональда Трампа.
Ранее Трамп заявил, что не оказывал давления на Зеленского в ходе телефонного разговора, вокруг которого разгорелся скандал.
Жильцы дома избавляются от соседства с больными детьми
RT на русском: последние новости
Дуда оценил размещение американских военных в Польше Дуда оценил размещение американских военных в Польше Трамп прокомментировал ситуацию вокруг его разговора с Зеленским Трамп прокомментировал ситуацию вокруг его разговора с Зеленским В Эстонии отрицают заявления об освобождении страны Красной армией В Эстонии отрицают заявления об освобождении страны Красной армией
В мире , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Генассамблея ООН , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тимошенко встала на защиту Украины
Тимошенко встала на защиту Украины11
США не захотели объявлять ядерную войну недопустимой
США не захотели объявлять ядерную войну недопустимой63
«Зачем Украине деньги?»: Зеленскому напомнят о коррупции
«Зачем Украине деньги?»: Зеленскому напомнят о коррупции2
С горящей плавбазы в РФ эвакуировали сотни людей
С горящей плавбазы в РФ эвакуировали сотни людей14
«Россия может смягчить кризис в Венесуэле»
«Россия может смягчить кризис в Венесуэле»
Видео
Пока вы не уснули: названа причина крушения Boeing 737 MAX
03:03
Пока вы не уснули: названа причина крушения Boeing 737 MAX
В мире
Огромный айсберг рухнул на глазах туристов
00:10
Огромный айсберг рухнул на глазах туристов
Происшествия
Трамп нашел у своего соперника преступные связи с Украиной
11:16
Трамп нашел у своего соперника преступные связи с Украиной
США В мире
«Общее пространство»: как Россия обновит армию Абхазии
01:34
«Общее пространство»: как Россия обновит армию Абхазии
Армия Войска
Здесь вам не кафе: в ПАСЕ жестко осадили Украину
00:48
Здесь вам не кафе: в ПАСЕ жестко осадили Украину
В мире Украина
Оргия и ужин за 1,5 млн: как Малахов отдыхает в Европе
00:23
Оргия и ужин за 1,5 млн: как Малахов отдыхает в Европе
Шоу-бизнес
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
01:08
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
В мире Украина
Украина захотела изменить границу с Россией
02:53
Украина захотела изменить границу с Россией
Политика В мире
Россиян призвали привыкать к холодам
05:10
Россиян призвали привыкать к холодам
Погода Общество
Названа «Мисс Крым-2019»
03:26
Названа «Мисс Крым-2019»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение