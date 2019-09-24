Зеленский прибыл в США 

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
«Владимир Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по Целям устойчивого развития», — говорится в Telegram-канале офиса президента.
Также Зеленский должен провести в Нью-Йорке ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, включая президента США Дональда Трампа.
Ранее Трамп заявил, что не оказывал давления на Зеленского в ходе телефонного разговора, вокруг которого разгорелся скандал.