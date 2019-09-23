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Против Парубия возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках в Одессе 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Против Парубия возбуждено уголовное дело
Фото: РИА Новости
Бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий подтвердил информацию о том, что против него возбуждено уголовное дело по факту организации беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Он уточнил, что ГБР в своем письме обозначает причины начала уголовного производства как массовые беспорядки. Его действия квалифицировали как координацию общественных вооруженных группировок с целью совершения беспорядков на территории Одессы.
Ранее сообщалось, что против Парубия возбудили уголовное дело из-за массовой гибели людей.
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