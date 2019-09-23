Против Парубия возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках в Одессе

Бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий подтвердил информацию о том, что против него возбуждено уголовное дело по факту организации беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Он уточнил, что ГБР в своем письме обозначает причины начала уголовного производства как массовые беспорядки. Его действия квалифицировали как координацию общественных вооруженных группировок с целью совершения беспорядков на территории Одессы.

Ранее сообщалось, что против Парубия возбудили уголовное дело из-за массовой гибели людей.