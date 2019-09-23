Лукашенко назвал Белоруссию горячей политической точкой

Лукашенко: Белоруссия находится в горячей политической точке

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна оказалась в горячей политической точке и должна предпринимать меры для своей безопасности.

Об этом он заявил во время разговора с председателем Государственного военно-промышленного комитета Романом Головченко

По словам Лукашенко, после разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Белоруссия оказалась в центре внимания.

«Речь идёт о том, что мы, также находясь в этом котле, горячей политической точке, не можем не обращать внимание на обеспечение своей безопасности. Мир, к сожалению, не стал безопаснее. Мы это видим и, конечно, должны предпринимать определенные меры», — приводит Белта слова главы Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил, что ситуация с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности ведёт к новой гонке вооружений и усиливает напряжённость в Европе.