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Лукашенко: Белоруссия находится в горячей политической точке 

RT на русском + ещё 8 4 часа назад
Лукашенко назвал Белоруссию горячей политической точкой
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна оказалась в горячей политической точке и должна предпринимать меры для своей безопасности.
Об этом он заявил во время разговора с председателем Государственного военно-промышленного комитета Романом Головченко.
По словам Лукашенко, после разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Белоруссия оказалась в центре внимания.
«Речь идёт о том, что мы, также находясь в этом котле, горячей политической точке, не можем не обращать внимание на обеспечение своей безопасности. Мир, к сожалению, не стал безопаснее. Мы это видим и, конечно, должны предпринимать определенные меры», — приводит Белта слова главы Белоруссии.
Ранее Лукашенко заявил, что ситуация с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности ведёт к новой гонке вооружений и усиливает напряжённость в Европе.
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В мире , СНГ , Роман Головченко , Александр Лукашенко
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