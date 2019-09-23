Трамп и Зеленский: встреча на фоне скандала

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе посетит США, где примет участие в работе сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он пробудет в стране с 23 по 26 сентября. Его выступление, а также встреча с главой Белого дома Дональдом Трампом запланированы на 25 сентября.

В августе их знакомство уже могло произойти на мемориальных мероприятиях в Польше , но Трамп не прилетел туда, сославшись на ураган «Дориан», надвигавшийся на американские штаты.

В целом, решения Генеральной Ассамблеи не имеют юридически обязывающей силы, однако большую роль играют кулуарные переговоры. Так, глава США, который не питает особых чувств к ООН , использует площадку Генассамблеи для встреч с мировыми политическими лидерами.

Переговоры Зеленского с Трампом, которых так ожидает украинский лидер, пройдут на фоне скандала, который поднялся в США как раз из-за их телефонного разговора. Дело в том, что какие-то слова, произнесенные американским лидером, обеспокоили разведку его страны. Как сообщали СМИ, Трамп не один раз общался с лидером иностранного государства, которому давал какие-то обещания.

По данным The Washington Post, информация была настолько чувствительной, что сотруднику спецслужб пришлось сообщить о ней генеральному инспектору разведывательных служб страны Майклу Аткинсону. Газета пишет, что речь может идти о возможной блокировке военной помощи в $250 млн, если Киев откажется от расследования, затрагивающего бывшего вице-президента США Джозефа Байдена

Как отмечает The Wall Street Journal, Трамп якобы восемь раз просил Зеленского помочь с делом против сына его главного конкурента на предстоящих выборах 2020 года — Хантера Байдена.

Отмечается, что за расследованием бизнес-интересов Байдена-младшего на Украине может потянуться шлейф обвинений уже в адрес самого Джо Байдена — в бытность вице-президентом США он курировал в том числе украинское направление.

Президент США не мог не среагировать на такие обвинения в свой адрес. Сделал он это вполне в своем духе, назвав информацию «фальшивкой». Он также отметил, что знает о прослушивании его переговоров с иностранными коллегами как американскими, так и иностранными спецслужбами.

При этом он подчеркнул, что всегда действует в интересах своей страны. «Я делаю только то, что в любом случае верно, и то, что хорошо для США», — заявил Трамп, добавив, что доверять такой информации могут только глупцы.

В конгрессе США к этим данным отнеслись серьезнее. Три комитета палаты представителей начали масштабное расследование возможных попыток американского лидера и его адвоката Рудольфа Джулиани «манипулировать украинской системой правосудия», чтобы повысить шансы Трампа выиграть выборы в 2020-м.

Сам Байден призвал опубликовать расшифровку разговора Трампа с Зеленским.

«Если эти сообщения верны, то и вправду нет пределов стремлению Трампа злоупотреблять своей властью и унижать нашу страну», — написал политик в твиттере.

Председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф , в свою очередь, заявил в эфире телеканала CNN, что если сообщения о давлении Трампа на Зеленского подтвердятся, импичмент может стать «единственным средством».

«Если президент, по сути, отказывает в военной помощи и в то же время пытается вынудить иностранного лидера совершить какое-либо незаконное действие, очернить его оппонента в президентской кампании, тогда это может быть единственным средством», — сказал Шифф.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко , однако, опроверг сообщения о давлении на украинского президента. По словам дипломата, Украину, таким образом, пытаются втянуть во внутриамериканскую предвыборную борьбу.

При этом, по его словам, Украина ценит поддержку президентов США и конгресса, хотя это не значит, что украинская власть хочет помочь какой-то партии.

«Мы — независимое государство, у нас есть свои тайны… Я знаю, о чем был разговор [Трампа и Зеленского], и я думаю, что никакого давления не было. Лидеры имеют право обсудить все проблемы, которые существуют. Этот разговор был долгим, дружеским», — отметил Пристайко.

«Кому есть дело?»

Интересно, что еще месяц назад выяснилось, что Трамп не знает Зеленского — об этом стало известно из диалога журналиста одного из СМИ, задавшего американскому лидеру вопрос, когда он пригласит своего украинского коллегу в Вашингтон.

«Простите, о ком вы говорите?» — спросил в ответ Трамп.

Когда журналист напомнил Трампу, что Зеленский является президентом Украины, американский лидер предположил, что его визит в Белый дом должен состояться «очень скоро» и назвал его «разумным парнем», сообщал ФАН.

В то же время Трамп недавно сделал и очень противоречивое заявление об американо-украинских отношениях.

Как писала The Washington Post, в разговоре с высокопоставленным чиновником своей администрации Трамп сказал, что американская политика в отношении Украины не имеет никакого смысла, да к тому же вызывает раздражение российской власти.

«Позиция президента, в целом, что мы должны признать факт, что русские должны быть нашими друзьями, и кому есть дело до украинцев?» — приводит РИА «Новости» слова собеседника президента США.

В то же время накануне Трамп заявил, что страны Евросоюза не должны жалеть средств на поддержку Украины. «Сейчас они выделяют средств меньше по сравнению с США», — цитирует Трампа РИА «Новости».

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова главы США. По его словам, он сделал такое предложение для того, чтобы самому сэкономить.

«А теперь ЕС должен и Украину содержать, оплачивая курс США», — подчеркнул Пушков.

До этого в проект американского бюджета на 2020 финансовый год было внесено предложение о выделении около $400 млн на решение вопросов украинской безопасности, а также была разморожена помощь в размере $250 млн, целесообразность которой ранее Трамп ставил под сомнение.