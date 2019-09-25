Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа 

Lenta.ru + ещё 32 18 минут назад
Объявлено о начале импичмента Трампа
Фото: Reuters
Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщила спикер палаты Нэнси Пелоси, передает Associated Press.
«Я объявляю о том, что Палата представителей начинает официальное расследование в рамках процедуры импичмента. Я даю указание нашим шести комитетам приступить к проведению собственных расследований», — цитирует спикера ТАСС.
Сам Трамп ответил, что демократы намеренно испортили «важный день в ООН».
«Притеснение президента!» — добавил он.
Ранее Конгресс США допустил импичмент Трампа в случае, если будет доказано давление на президента Украины Владимира Зеленского с его стороны. До этого сообщалось, что в разговоре с неким иностранным лидером он якобы дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу. Трамп отверг все обвинения, назвав их фейковыми новостями.
20 сентября сообщалось, что разведка США могла обеспокоиться из-за разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Доподлинно неизвестно, действительно было ли дано некое «обещание» Зеленскому и в чем именно оно заключалось. Предположительно, это могло стать ответом США в случае оказания Украиной помощи в расследовании против главного конкурента Трампа на президентских выборах 2020 года Джозефа Байдена, который якобы был в сговоре с Киевом во время предыдущей кампании.
Рейтинг самогона – показатель благосостояния населения
Последние новости
Израиль назвал виновного в атаках на Саудовскую Аравию Израиль назвал виновного в атаках на Саудовскую Аравию Трамп выдвинул Европе ультиматум по Украине Трамп выдвинул Европе ультиматум по Украине Жителям Донбасса с российскими паспортами дали визы в Германию Жителям Донбасса с российскими паспортами дали визы в Германию
Комментарии5
В мире , США , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , ООН , Конгресс США , Associated Press , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как изменится жизнь россиян с 25 сентября
Как изменится жизнь россиян с 25 сентября1
«Гумовий нацюцюрник»: как Трамп использует Украину
«Гумовий нацюцюрник»: как Трамп использует Украину5
Зеленский захотел «очень крутых» отношений с США
Зеленский захотел «очень крутых» отношений с США47
«Дела на родине»: Лавров отказался от «шоу Трампа»
«Дела на родине»: Лавров отказался от «шоу Трампа»119
Объяснена главная тайна Вселенной
Объяснена главная тайна Вселенной4
Видео
Трамп обещал рассекретить свой разговор с Зеленским
01:08
Трамп обещал рассекретить свой разговор с Зеленским
В мире США
ЧП в Москва-сити: задымление привело к эвакуации людей
00:36
ЧП в Москва-сити: задымление привело к эвакуации людей
Происшествия Катастрофы
Раскрыто отношение Путина к либерализму
06:16
Раскрыто отношение Путина к либерализму
Политика
На Украине «разобрали» Крымский мост
03:15
На Украине «разобрали» Крымский мост
Украина В мире
Украинский политолог попросил выгнать его из «России 1»
00:47
Украинский политолог попросил выгнать его из «России 1»
Общество Украина
Обвиняющую политиков Грету посчитали пиар-продуктом Запада
06:27
Обвиняющую политиков Грету посчитали пиар-продуктом Запада
В мире Статьи
Захарова отреагировала на выходку США
01:03
Захарова отреагировала на выходку США
Политика
«Немного подустал»: как изменил Зеленского Трамп
01:24
«Немного подустал»: как изменил Зеленского Трамп
В мире Статьи
Осень готовит сюрприз москвичам
05:03
Осень готовит сюрприз москвичам
Погода Общество
Раскрыта причина срыва Соловьева
02:14
Раскрыта причина срыва Соловьева
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение