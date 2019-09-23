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Молдавия пообещала отказаться от «антироссийского подхода» 

Газета.Ru + ещё 1 15 минут назад
Молдавия отказывается от «антироссийского подхода»
Фото: Reuters
Лидер Молдавии Игорь Додон заявил, что договорился с правительством отказаться от системного "антироссийского подхода", передает ТАСС.
Он заявил, что отныне в стране будут рассматривать нарушения по конкретным случаям.
Так, Додон пояснил, что Молдавия не станет продолжать запрещать журналистам и инвесторам из России въезжать в страну.
Он подтвердил, что Молдавия заинтересована в проведении открытой политики по отношению ко всем странам.
Ранее депутат молдавского парламента Богдан Цырдя рассказал про "удар в спину" РФ после предоставления Молдавии скидки на газ.
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В мире , Европа , Политика , Игорь Додон , ИТАР-ТАСС , Молдова
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