Молдавия отказывается от «антироссийского подхода»

Лидер Молдавии Игорь Додон заявил, что договорился с правительством отказаться от системного "антироссийского подхода", передает ТАСС.
Он заявил, что отныне в стране будут рассматривать нарушения по конкретным случаям.
Так, Додон пояснил, что Молдавия не станет продолжать запрещать журналистам и инвесторам из России въезжать в страну.
Он подтвердил, что Молдавия заинтересована в проведении открытой политики по отношению ко всем странам.
Ранее депутат молдавского парламента Богдан Цырдя рассказал про "удар в спину" РФ после предоставления Молдавии скидки на газ.