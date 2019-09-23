Молдавия отказывается от «антироссийского подхода»

Молдавия пообещала отказаться от «антироссийского подхода»

Он заявил, что отныне в стране будут рассматривать нарушения по конкретным случаям.

Так, Додон пояснил, что Молдавия не станет продолжать запрещать журналистам и инвесторам из России въезжать в страну.

Он подтвердил, что Молдавия заинтересована в проведении открытой политики по отношению ко всем странам.

Ранее депутат молдавского парламента Богдан Цырдя рассказал про "удар в спину" РФ после предоставления Молдавии скидки на газ.