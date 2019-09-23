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Пентагон извинился за угрозу уничтожить участников «штурма» «Зоны-51» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 48 минут назад
Военное ведомство США извинилось за то, что в Twitter одного из медийных сервисов Пентагона опубликовали угрозу уничтожить участников «штурма» базы ВВС США Homey Airport («Зоны-51»).
В Twitter была опубликована запись, в которой говорилось, что «последним в своей жизни» участники «штурма» увидят бомбардировщик B-2 Spirit.
Пресс-служба Пентагона позднее заменила угрозу извинением, заявив, что прежний твит «был неуместен» и «не соответствует позиции» ведомства, передает ТАСС.
В июле около 2 млн человек записались в соцсети Facebook на «штурм» американской военной базы, но в сентябре у ворот базы ВВС США, где якобы хранятся внеземные артефакты, собрались всего 40 человек
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В мире , Видео , США , Зона 51 , Пентагон , ИТАР-ТАСС
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