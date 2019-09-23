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Трамп раскритиковал Обаму за «одеяла с подушками» для Украины 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
«Одеяла и подушки»: Трамп разнес Обаму из-за Украины
Фото: ТАСС
Глава американского государства Дональд Трамп раскритиковал своего предшественника на посту президента США Барака Обаму за недостаточную помощь Украине.
Трамп сказал, что администрация Обамы передавала Киеву лишь «одеяла с подушками», а при нынешней администрации США Украине «отправили очень мощное оружие», передает «Интерфакс» со ссылкой на The Hill.
Напомним, в Конгрессе США Трампу пригрозили импичментом из-за подозрений в том, что американский президент пытается заставить Украину помочь ему в сборе компромата на бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.
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В мире , США , Украина , Барак Обама , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Конгресс США , Администрация США , Интерфакс
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