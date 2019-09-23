США не дали визы ряду членов делегации Рухани

США не выдали визы ряду членов делегации Рухани

Он также отметил, что власти США таким образом пытаются ограничить голос Ирана.

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