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СМИ: Эрдоган и Трамп обсудили двусторонние отношения и региональные проблемы 

ТАСС + ещё 3 6 часов назад
Эрдоган поговорил с Трампом
Фото: Reuters
Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, сообщило в воскресенье Anadolu Ajansı.
По его данным, лидеры обсудили двусторонние отношения США и Турции, а также региональные проблемы.
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В мире , Дональд Трамп , США , Турция
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