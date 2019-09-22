Эрдоган поговорил с Трампом

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СМИ: Эрдоган и Трамп обсудили двусторонние отношения и региональные проблемы
ТАСС
+
ещё 3
6 часов назад
Фото:
Reuters
Комментарии
Президенты
Турции
и
США
Тайип Эрдоган и
Дональд Трамп
провели телефонные переговоры, сообщило в воскресенье Anadolu Ajansı.
По его данным, лидеры обсудили двусторонние отношения США и Турции, а также региональные проблемы.
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