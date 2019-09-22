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Мадуро заявил о нескольких попытках покушения на него в этом году 

RT на русском + ещё 6 3 часа назад
Мадуро заявил о нескольких попытках покушения
Фото: Reuters
Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил в эфире «России-1», что за последний год удалось предотвратить несколько попыток покушения на него.
«После этого покушения (в августе 2018 года. — RT), мы предотвратили еще несколько попыток убить меня», — цитирует РИА Новости Мадуро.
По его словам, все эти попытки «были организованы в Колумбии» и «с одобрения Вашингтона».
«Очень жаль, что они начали использовать чисто криминальные методы и пробуют совершить политическое убийство, чтобы убрать президента», — добавил лидер Венесуэлы.
В августе 2018 года на Мадуро было совершено покушение. США заявили о своей непричастности.
Впоследствии венесуэльский лидер заявил, что совершённое на него покушение было осуществлено по приказу бывшего советника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона.
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В мире , Латинская Америка , Николас Мадуро , Джон Болтон , РИА Новости
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