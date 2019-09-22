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В партии Зеленского сообщили о несоответствии ценностей Украины и ЕС 

Газета.Ru + ещё 3 30 минут назад
На Украине заявили о потере ценностей в Европе
Фото: Reuters
В партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" заявили, что у страны и ЕС по многим вопросам не соответствуют мнения, а также Украина и Евросоюз имеют разные ценности. Об этом рассказала представитель "Слуги народа" Ирина Верещук, пишут "Известия".
По ее словам, Украина стремится некоторые ценности сохранить, в то время, как в европейских странах они "давно размыты".
Верещук попросила, чтобы Украину перестали сравнивать с другими странами.
"Когда мы говорим о семье, церкви, религии, о понятии семьи, пола и других, это все дискуссия", — заключила Верещук.
Ранее сообщалось, что Евросоюз продлил санкции против России ради Украины.
Роман на работе
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В мире , Европа , Украина , Владимир Зеленский , ЕС , газета "Известия"
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