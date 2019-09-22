На Украине заявили о потере ценностей в Европе

В партии Зеленского сообщили о несоответствии ценностей Украины и ЕС

В партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" заявили, что у страны и ЕС по многим вопросам не соответствуют мнения, а также Украина и Евросоюз имеют разные ценности. Об этом рассказала представитель "Слуги народа" Ирина Верещук, пишут "Известия".

По ее словам, Украина стремится некоторые ценности сохранить, в то время, как в европейских странах они "давно размыты".

Верещук попросила, чтобы Украину перестали сравнивать с другими странами.

"Когда мы говорим о семье, церкви, религии, о понятии семьи, пола и других, это все дискуссия", — заключила Верещук.

Ранее сообщалось, что Евросоюз продлил санкции против России ради Украины.