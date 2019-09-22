Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Судан создал комиссию для расследования силового разгона демонстрантов 

РИА Новости 22 сентября 2019
Судан расследует силовой разгон демонстрантов
Фото: РИА Новости
Правительство Судана в субботу приняло решение создать независимую комиссию по расследованию силового разгона участников акций протеста против бывшего президента Омара аль-Башира и переходного военного совета, в частности, событий в июне, когда погибли десятки демонстрантов, говорится в сообщении правительства для прессы.
"Премьер-министр Абдалла Хамдук с учетом полномочий, возложенных на него конституционным документом на переходный период, выпустил сегодня решение о формировании независимой комиссии для расследования, в которую войдут семь человек. Главой комиссии становится судья Верховного суда, в нее войдут представители министерств юстиции, обороны и МВД, независимые национальные лидеры и юристы", — отметили в правительстве.
Комиссия будет проводить расследование в течение трех месяцев, ее полномочия могут быть продлены на аналогичный срок в случае необходимости.
Она будет принимать жалобы от пострадавших во время разгона демонстраций, их родственников и законных представителей. При ее работе с правительственными или юридическими структурами будет соблюдаться принцип независимости.
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет.
В августе оппозиция и правительство подписали конституционную декларацию, которая заменила Судану основной закон, высшим органом власти в стране на переходный период в три с небольшим года стал суверенный совет. В его состав вошли пять представителей военных и пять гражданских деятелей, еще один член совета был избран общим голосованием.
Арбат районного значения
Последние новости
Ушел из жизни известный французский актер Ушел из жизни известный французский актер Российскому космонавту отказали в новой должности из-за жены Российскому космонавту отказали в новой должности из-за жены Детей из России облили в Турции горящим маслом Детей из России облили в Турции горящим маслом
Комментарии1
В мире , Омар аль-Башир , МВД , Судан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина крушения Boeing 737 MAX
Названа причина крушения Boeing 737 MAX37
Молдавия отказывается от «антироссийского подхода»
Молдавия отказывается от «антироссийского подхода»5
«У нас авторитарная страна»
«У нас авторитарная страна»122
Российских чиновников ждет массовое увольнение
Российских чиновников ждет массовое увольнение21
Крушение российского БМД попало на видео
Крушение российского БМД попало на видео337
Видео
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
01:08
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
В мире Украина
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
04:30
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
Политика
Цискаридзе удивили сообщения о его пенсии
01:51
Цискаридзе удивили сообщения о его пенсии
Шоу-бизнес Другое
Украина устроила демарш в ПАСЕ
04:30
Украина устроила демарш в ПАСЕ
В мире Политика
На Украине анонсировали новый план по обороне
03:58
На Украине анонсировали новый план по обороне
Армия Войска
«Я заслуживаю»: Светличная оправдалась за высокую пенсию
00:46
«Я заслуживаю»: Светличная оправдалась за высокую пенсию
Шоу-бизнес
Массовая драка в ТЦ попала на видео
00:42
Массовая драка в ТЦ попала на видео
Происшествия Криминал
«Немцы тоже пьют, но…»: что убивает россиян в Турции
28:44
«Немцы тоже пьют, но…»: что убивает россиян в Турции
Общество Статьи
Порошенко раскрыл «формулу Лаврова» по Донбассу
00:36
Порошенко раскрыл «формулу Лаврова» по Донбассу
В мире Конфликты
Звезды на пенсии: сколько получают Пугачева и Лолита
01:00
Звезды на пенсии: сколько получают Пугачева и Лолита
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение