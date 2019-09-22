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В Эфиопии задержаны готовившие серию атак террористы 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Готовившие теракты боевики ИГ задержаны в Эфиопии
Фото: Reuters
Власти Эфиопии арестовали группу боевиков из организаций "Исламского государство" (ИГ, запрещена в РФ) и "Аш-Шабаб", которые готовили крупные террористические атаки.
"Группа вела подготовку атак на отели, на ряд объектов в Аддис-Абебе, а также планировала теракты в местах проведения религиозных праздников", — цитирует в субботу агентство Reuters заявление Национальной службы разведки и безопасности Эфиопии.
Задержания произведены как в столице, так и на юге страны. Число арестованных не раскрывается. Операции проводились в координации с правительством Джибути.
В последние два года на юг Эфиопии, где значительную часть населения составляют мусульмане, пытаются расширить свою деятельность радикальные террористические группировки из Сомали.
Роман на работе
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В мире , Ближний Восток , Аш-Шабаб , Исламское государство , Reuters , Эфиопия
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