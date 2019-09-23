Представители ЛНР обратились к украинцам

В обращении Филипоненко заявляет, что «украинские оккупанты», несмотря на объявленное перемирие, продолжают «подвергать смертельной опасности мирное население». Это связано с тем, что, как утверждает представитель самопровозглашенной республики, украинские военные размещают на территории населенных пунктов военную технику.

В связи с происходящим Филипоненко призвал украинцев не допускать подобных эпизодов, особенно в случаях, когда военную технику размещают вблизи жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры. О подобных случаях он призывает сообщать представителям ОБСЕ , работающим в Донбассе.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили в подконтрольных Киеву населенных пунктах Донбасса танки и артиллерию, тем самым нарушив условия установленного в июле бессрочного абсолютного перемирия. Речь идет о населенных пунктах Новоеленовка, Херсонес и Двуречье. В первом размещены четыре танка и два БТР, а в Херсонесе и Двуречье — около 15 гаубиц.

Бессрочное перемирие в зоне боевых действий на юго-востоке Украины впервые удалось установить в июле 2019 года на заседании трехсторонней контактной группы в Минске. Уникальность перемирия заключалась также в том, что оно включало в себя дополнительные меры обеспечения режима прекращения огня, в частности, запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти.