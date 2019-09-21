Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-президента Румынии Бэсеску признали тайным агентом спецслужб 

Российская Газета 21 сентября 2019
Экс-президента Румынии признали тайным агентом спецслужб
Фото: РИА Новости
Апелляционный суд Бухареста вынес заключение о том, что бывший президент Румынии с 2004 по 2014 годы Траян Бэсеску в годы коммунистического правления в стране был тайным агентом спецслужбы. Секуритате считалась одной из самых могущественных структур безопасности в Восточной Европе, а ее руководитель подчинялся лично главе Румынии Николаэ Чаушеску. Сам Бэсеску все обвинения в свой адрес отрицает и намерен подать жалобу в суд высшей инстанции.
Как сообщает издание Balkan Insight, апелляционный суд подтвердил заключение расследования, которое было проведено Национальным советом по изучению архивов тайной полиции Румынии (CNSAS). Эта структура выясняет связь нынешних румынских политиков, бизнесменов, общественных деятелей со спецслужбами коммунистической эпохи с 1948 по 1989 годы. CNSAS тесно сотрудничает с историками и другими экспертами, чтобы установить, какие видные румынские общественные деятели работали на Секуритате или находились под ее наблюдением.
Согласно документам, агенты Секуритате завербовали Бэсеску в 1972 году, когда он учился в академии военно-морского флота. Его досье было уничтожено в 1979 году после того, как будущий президент вступил в ряды Коммунистической партии Румынии. Однако в архивах спецслужб якобы остались микропленки, свидетельствующие о связи Бэсеску с Секуритате. Согласно выводам CNSAS, которая теперь подтверждена судом, Бэсеску работал под кодовым псевдонимом "Петров". Основным аргументом для вынесения обвинения в адрес экс-президента стали некие записи, написанные рукой Бэсеску, в которых он сообщал информацию о своих коллегах и иностранцах, с которыми встречался во время обучения и службы на флоте, где он был капитаном торгового корабля.
Сам 67-летний Бэсеску заявил, что действительно контактировал по роду службы с представителями военно-морской контрразведки, но не знал, что эта служба подчиняется Секуритате.
Любопытно, что сам Бэсеску, который был мэром Бухареста с 2000 по 2004 годы, сделал осуждение коммунистической идеологии и режима Чаушеску в Румынии одним из столпов своего первого президентского срока. По его инициативе парламент Румынии официально осудил коммунистический режим в 2006 году.
В июне 2016 года Бэсеску получил гражданство Молдавии благодаря указу экс-президентом этой страны Николае Тимофти. Однако в январе 2017 года избранный президент Молдовы Игорь Додон лишил Бэсеску молдавского гражданства.
Арбат районного значения
Российская Газета: последние новости
Пентагон извинился за угрозу разбомбить участников штурма "Зоны-51" Пентагон извинился за угрозу разбомбить участников штурма "Зоны-51" Трамп назвал "охотой на ведьм" скандал вокруг разговора с главой Украины Трамп назвал "охотой на ведьм" скандал вокруг разговора с главой Украины В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками
Комментарии
В мире , Игорь Додон , Николай Тимофти , Бухарест , Румыния
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина крушения Boeing 737 MAX
Названа причина крушения Boeing 737 MAX37
Молдавия отказывается от «антироссийского подхода»
Молдавия отказывается от «антироссийского подхода»5
«У нас авторитарная страна»
«У нас авторитарная страна»122
Российских чиновников ждет массовое увольнение
Российских чиновников ждет массовое увольнение21
Крушение российского БМД попало на видео
Крушение российского БМД попало на видео337
Видео
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
01:08
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
В мире Украина
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
04:30
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
Политика
Цискаридзе удивили сообщения о его пенсии
01:51
Цискаридзе удивили сообщения о его пенсии
Шоу-бизнес Другое
Украина устроила демарш в ПАСЕ
04:30
Украина устроила демарш в ПАСЕ
В мире Политика
На Украине анонсировали новый план по обороне
03:58
На Украине анонсировали новый план по обороне
Армия Войска
«Я заслуживаю»: Светличная оправдалась за высокую пенсию
00:46
«Я заслуживаю»: Светличная оправдалась за высокую пенсию
Шоу-бизнес
Массовая драка в ТЦ попала на видео
00:42
Массовая драка в ТЦ попала на видео
Происшествия Криминал
«Немцы тоже пьют, но…»: что убивает россиян в Турции
28:44
«Немцы тоже пьют, но…»: что убивает россиян в Турции
Общество Статьи
Порошенко раскрыл «формулу Лаврова» по Донбассу
00:36
Порошенко раскрыл «формулу Лаврова» по Донбассу
В мире Конфликты
Звезды на пенсии: сколько получают Пугачева и Лолита
01:00
Звезды на пенсии: сколько получают Пугачева и Лолита
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение