На «штурм» зоны 51 собрались более двух тысяч человек

На «штурм» базы «Зона 51» в Неваде собрались более двух тысяч человек

Более двух тысяч человек прибыли на "штурм" секретной военной базы "Зона 51" в американском штате Невада и проводимые рядом тематические мероприятия, сообщает телеканал 8 News NOW.

Ранее сообщалось, что у военной базы "Зона 51" в американском штате Невада собрались около 75 человек. Некоторые пришли в костюмах инопланетян, а один мужчина надел шапочку из фольги и взял с собой флаг КНДР . Собравшиеся время от времени выкрикивают "Пришельцы! Пришельцы!"

По данным телеканала, мероприятия проходили в поселениях Рейчел (с общим населением менее 60 человек) и Хайко.

В июле около двух миллионов человек записались в Facebook на "штурм" американской военной базы "Зона 51", чтобы подтвердить легенду о том, что там спрятаны свидетельства посещения Земли инопланетянами или даже сами пришельцы. Мероприятие было запланировано на 20 сентября, но в начале августа социальная сеть удалила его страницу.

"Зона 51" в американском штате Невада давно ассоциируется в общественном сознании с теорией заговора о внеземных формах жизни. В фильме 1996 года "День независимости" база фигурирует как лаборатория для проведения экспериментов над инопланетянами, однако настоящее ее назначение неизвестно. Власти США признали существование базы лишь в 2013 году, сейчас она остается хорошо охраняемым объектом.