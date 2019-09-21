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На «штурм» базы «Зона 51» в Неваде собрались более двух тысяч человек 

РИА Новости 1 час назад
На «штурм» зоны 51 собрались более двух тысяч человек
Фото: © AP Photo / John Locher
Более двух тысяч человек прибыли на "штурм" секретной военной базы "Зона 51" в американском штате Невада и проводимые рядом тематические мероприятия, сообщает телеканал 8 News NOW.
Ранее сообщалось, что у военной базы "Зона 51" в американском штате Невада собрались около 75 человек. Некоторые пришли в костюмах инопланетян, а один мужчина надел шапочку из фольги и взял с собой флаг КНДР. Собравшиеся время от времени выкрикивают "Пришельцы! Пришельцы!"
По данным телеканала, мероприятия проходили в поселениях Рейчел (с общим населением менее 60 человек) и Хайко.
В июле около двух миллионов человек записались в Facebook на "штурм" американской военной базы "Зона 51", чтобы подтвердить легенду о том, что там спрятаны свидетельства посещения Земли инопланетянами или даже сами пришельцы. Мероприятие было запланировано на 20 сентября, но в начале августа социальная сеть удалила его страницу.
"Зона 51" в американском штате Невада давно ассоциируется в общественном сознании с теорией заговора о внеземных формах жизни. В фильме 1996 года "День независимости" база фигурирует как лаборатория для проведения экспериментов над инопланетянами, однако настоящее ее назначение неизвестно. Власти США признали существование базы лишь в 2013 году, сейчас она остается хорошо охраняемым объектом.
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Комментарии4
В мире , КНДР , Невада
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