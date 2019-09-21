Украина выдвинула Франции условия из-за катеров

Украина поставила Франции условия для покупки патрульных катеров

Украина может приобрести патрульные катера для Государственной пограничной службы (ГПСУ) у французской компании OCEA при условии локализации их производства в стране и привлечения к проекту украинских судостроителей. Об этом на встрече с послом Франции на Украине Этьеном де Понсеном заявил министр внутренних дел Арсен Аваков

По словам министра, МВД Украины на данный момент рассматривает возможность обновления парка патрульных катеров ГПСУ. При этом одним из наиболее приемлемых вариантов является предложение французской ОСЕА.

"Основное требование — локализация строительства и привлечение украинских производителей в проект обновления парка патрульных катеров", — заявил глава МВД.

В конце июня пресс-служба украинского правительства сообщила о планах Франции передать Киеву 20 патрульных катеров OCEA FPB 98. Длина кораблей этого типа составляет 32 метра. Катера могут оснащаться боевыми модулями. Экипаж включает в себя 13 человек. Скорость составляет 35 узлов, а дальность хода — 1200 миль при скорости в 12 узлов.

На протяжении последних лет Киев получает списанные корабли у западных партнеров. При этом ВМС Украины испытывают серьезные проблемы. Старые корабли выходят из строя, а на закупку новых не хватает финансирования. Так, в сентябре прошлого Киев получил два списанных патрульных катера класса Island, построенных в 1988 году.