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Охота за чудом: В Арктике открылся сезон полярного сияния 

Российская Газета + ещё 1 2 часа назад
Охота за чудом: В Арктике открылся сезон полярного сияния
Фото: Сергей Черкашин
Именно на "охоту", потому что стопроцентной гарантии, что отправившись в Арктику, ты обязательно увидишь полярное сияние, ни один туроператор дать не может, это все-таки природное явление, а не файер-шоу. Но тот, кому довелось увидеть этот карнавал света, говорят, что зрелище незабываемое.
— Огромные всполохи света в небе вокруг магнитных полюсов, переливающиеся разными цветами от зеленого до фиолетово-красного называют полярным сиянием, — рассказывает младший научный сотрудник Научного центра изучения Арктики Ростислав Локтев. — Это удивительное буйство света зависит от солнечной активности, поэтому "охотники" прежде чем двинуться в путь в далекую Арктику отслеживают графики активности солнца, делают прогнозы. Для чего есть даже специальные сайты. И только затем отправляются в фототуры.
По словам Ростислава Локтева, сияние может проявляться в любое время: и зимой и летом, и днем и ночью. Но летом на Ямале круглые сутки стоит полярный день, поэтому нагляднее всего северное сияние видно с середины сентября и по март включительно. Смотреть его нужно вдали от огней больших городов, на открытом пространстве. А вот повезет или нет, зависит только от интуиции "охотников". По данным ученых, пик солнечной активности бывает один раз в одиннадцать лет. Потом северные сияния можно наблюдать особенно часто в течение трех лет, затем интенсивность падает. Последний пик активности солнца был в 2013 году, следующий будет в 2024-м. То есть вероятность "поймать" сияние уже не так велика, но она есть. Причем, первые свечения уже отмечены. Например, в районе Сабетты, на берегу Карского моря.
— Сегодня на Ямале уже несколько фирм специализируются на продаже фототуров "охотникам" за северным сиянием, — рассказывает Ростислав Локтев. — Конечно, удовольствие не такое дешевое. С учетом перелета из Москвы и проживанием выйдет порядка 90-100 тысяч на неделю. Русский Север — удовольствие не из дешевых. При этом все больше иностранцев приезжают на Ямал за северным сиянием, — туристы из Австралии, Китая, Чехии, Франции.
Конечно, увидеть полярное сияние в России можно не только на Ямале, оно наблюдается на всей арктической территории страны. На всех территориях, которые хотя бы частично расположены за полярным кругом. На Чукотке, в Коми, Якутии, Красноярском крае, Карелии и Мурманской области. Самые крупные города, расположенные за полярным кругом это Мурманск, Норильск и Воркута. И единственный город в мире, расположенный на полярном круге, это Салехард, столица Ямала.
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