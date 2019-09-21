Оценен проигрыш США РФ в арктической кампании

Эксперт оценил проигрыш США России в арктической кампании

Бывший директор Центра Латинской Америки при организации "Атлантический совет" Питер Шехтер заявил, что США проигрывают России Китаю арктической кампании. Об этом сообщает TheHill.

Он отметил, что Арктика может стать еще одной причиной международной напряженности. Эксперт также добавил, что Вашингтон занял выжидающую позицию в данном вопросе.

Кроме того, Шехтер добавил, что Канада и ЕС также недостаточно активны в арктическом направлении.

По его мнению, Китай также усилил свои позиции в Арктике посредством сотрудничества с Россией. Так, считает Шехтер, эти страны могут установить "свои правила игры" и доступа в регионе.

Ранее сообщалось, что США устроили слежку за морскими учениями России в Арктике.