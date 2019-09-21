Оценен проигрыш США РФ в арктической кампании

Бывший директор Центра Латинской Америки при организации "Атлантический совет" Питер Шехтер заявил, что США проигрывают России и Китаю арктической кампании. Об этом сообщает TheHill.
Он отметил, что Арктика может стать еще одной причиной международной напряженности. Эксперт также добавил, что Вашингтон занял выжидающую позицию в данном вопросе.
Кроме того, Шехтер добавил, что Канада и ЕС также недостаточно активны в арктическом направлении.
По его мнению, Китай также усилил свои позиции в Арктике посредством сотрудничества с Россией. Так, считает Шехтер, эти страны могут установить "свои правила игры" и доступа в регионе.
Ранее сообщалось, что США устроили слежку за морскими учениями России в Арктике.