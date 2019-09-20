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В США заявили об оккупации Украиной части России 

Рамблер 8 минут назад
В США заявили об оккупации Украиной части России
Фото: РИА Новости
Представитель Белого дома во время общения с журналистами оговорился и сказал, что одна из сторон конфликта на Украине оккупирует российскую территорию. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Президент Трамп обсудит с президентом Зеленским важность того, чтобы все стороны… включая тех, кто оккупирует российские территории, придерживались минских договоренностей», — сказал представитель администрации президента США.
Журналисты попросили его уточнить, что он имел в виду, говоря об оккупации российской территории, и представитель Белого дома поправил себя, пояснив, что речь идет об оккупации Крыма, который США и Евросоюз не признают территорией России.
25 сентября на полях Генассамблеи ООН пройдет встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
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