В США заявили об оккупации Украиной части России 

Представитель Белого дома во время общения с журналистами оговорился и сказал, что одна из сторон конфликта на Украине оккупирует российскую территорию. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Президент Трамп обсудит с президентом Зеленским важность того, чтобы все стороны… включая тех, кто оккупирует российские территории, придерживались минских договоренностей», — сказал представитель администрации президента США.
Журналисты попросили его уточнить, что он имел в виду, говоря об оккупации российской территории, и представитель Белого дома поправил себя, пояснив, что речь идет об оккупации Крыма, который США и Евросоюз не признают территорией России.
25 сентября на полях Генассамблеи ООН пройдет встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.