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На Украине пригрозили отнимать земли у россиян 

360tv.ru + ещё 1 8 минут назад
Украина пригрозила отнимать земли у россиян
Фото: Reuters
Украинские власти намерены конфисковывать сельскохозяйственные земли в том случае, если их будут приобретать россияне. О таком решении заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.
Министру задали вопрос о том, какие меры планируется принять для предотвращения покупки земли россиянами. «Это, конечно, конфискация», — приводит агентство «Украинские новости» ответ Милованова. При этом министр назвал граждан соседнего государства «агрессорами».
Правительство Украины должно будет наладить мониторинг и «более широко применять этот механизм», считает Милованов.
Украинский лидер Владимир Зеленский ранее поручил до 1 октября внести в Верховную раду проект закона о рынке земель сельскохозяйственного назначения, а также отменить мораторий на продажу земли.
Зеленский отметил, что принять закон о рынке земель и отменить срок необходимо до начала зимы. Как заверил украинский лидер, после открытия земельного рынка право приобретать землю получат только граждане и компании Украины.
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Комментарии5
В мире , Политика , Украина , Сельское хозяйство , Законопроекты , Тимофей Милованов , Владимир Зеленский , Правительство Украины , Верховная Рада
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