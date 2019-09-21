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В США назвали Украину «оккупантом российских территорий» 

Lenta.ru + ещё 8 29 минут назад
В США сочли Украину «оккупантом российских территорий»
Фото: ТАСС
Представитель администрации США запутался во время пресс-конференции и заявил, что Украина оккупирует часть российских территорий. Об этом сообщает РИА Новости.
Чиновник комментировал предстоящую встречу президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. «Президент Трамп обсудит с президентом Зеленским важность того, чтобы все стороны, включая тех, кто оккупирует российские территории, придерживались минских договоренностей», — сказал он.
Журналисты уточнили у представителя администрации, что он хотел сказать. Чиновник пояснил, что оговорился. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты считают Крым украинской территорией, которая была незаконно оккупирована Россией.
Трамп и Зеленский встретятся 25 сентября на полях Генеральной ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке.
В конце августа британская газета The Guardian опубликовала материал с репортажными фото, в числе которых оказался снимок, сделанный на фестивале «Таврида» в Крыму. В подписи к изображению редакция уточнила, что кадр сделан в России. Позже с сайта исчезло указание полуострова как российской территории.
Крым вошел в состав России по результатам референдума в марте 2014 года. Украина, США и страны Евросоюза называют присоединение полуострова оккупацией. Российская сторона считает, что были соблюдены все нормы международного права.
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Комментарии1
В мире , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Генассамблея ООН , ЕС , Администрация США , The Guardian , США
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