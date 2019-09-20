«Националист старой закалки»: Кэмерон рассказал о Путине

Кэмерон рассказал в мемуарах о встречах с Путиным

Бывший премьер-министр Великобритании (2010-2016) Дэвид Кэмерон рассказал в своих мемуарах о встречах с президентом России Владимиром Путиным , приведя подробности бесед на самые разные темы — от взглядов на демократию и международные проблемы до прав сексуальных меньшинств. Его книга For the Record поступила в продажу в четверг.

Экс-глава британского правительства рассказал, что был уверен: если бы страны Запада внимательнее прислушивались к точке зрения Москвы на события в Сирии , то гражданскую войну, начавшуюся в 2011 году, можно было бы прекратить.

"Учитывая страдания сирийского народа и ужас терроризма, я считал, что мы должны были постараться предоставить России тот статус, которого она хотела. Я был готов это сделать. Но, как мне кажется, [президент США Барак] Обама не был готов к такому. Я до сих пор думаю, что если бы Россию воспринимали как равного дипломатического партнера, мы все могли бы найти мирный выход", — приводит выдержки из книги Кэмерона вещательная корпорация Би-би-си.

Кэмерон упоминает встречу с Путиным в 2013 году в Сочи , которую он называет столь же значимой, как и переговоры Маргарет Тэтчер Михаила Горбачева . По его воспоминаниям, тогда российский лидер, обсудив запланированные вопросы, сказал: "Послушай, я не хочу устраивать обычный спор, в котором ты говоришь: "Вы ошибаетесь по поводу ситуации в Сирии и Ливии", а я вам говорю: "Нет, это вы ошибаетесь". Я хочу очень открыто поговорить и придумать план [действий]". Кэмерон замечает, что обрадовался такому предложению.

Экс-премьер пишет, как летом того же года Путин приехал в Великобританию на саммит "Большой восьмерки" и был приглашен в резиденцию главы правительства на Даунинг-стрит. По воспоминаниям Кэмерона, российский лидер сказал ему: "Дэвид, я знаю, ты думаешь, что у меня есть рога и хвост, и я не очень верю в демократию

[На его лице промелькнула улыбка.] И, знаешь, ты не слишком ошибаешься", — цитирует мемуары политика Би-би-си.

При этом Кэмерон называет Путина "националистом старой закалки". Он пишет о том, как на одном из саммитов рассказал российскому лидеру о своем давнем путешествии в СССР, перечислив города, в которых тогда побывал: Москва, Ленинград, Ялта, Киев. Путин, по воспоминаниям Кэмерона, прервал его словами: "Ялта и Киев — уже не часть моей страны".

"Я на мгновение увидел сильную личную боль, которую развал Советского Союза причинил этому националисту старой закалки", — пишет британский политик.

Украина как яблоко раздора

Как следует из книги, препятствием для сближения Москвы и Лондона стали события на Украине 2014 года, когда Путин, по мнению Кэмерона, "пересек не только географическую, но и политическую границу".

Вместе с тем бывший британский премьер отмечает, что и после украинского кризиса и охлаждения в отношениях двух стран оба лидера продолжали вести неформальные телефонные разговоры.

"Мне не нужно было задаваться вопросом о его мотивации. Было очевидно, что Россия боялась западного влияния в виде ЕС и, превыше всего, НАТО. А Путин был движим идеей российской государственности", — утверждает Кэмерон в своей книге.

Упоминает он и свое обсуждение с российским лидером подходов к теме сексуальных меньшинств.