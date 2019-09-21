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Украина предрекла «новый повод для радости» в отношениях с Россией 

Lenta.ru + ещё 5 53 минуты назад
Украина предрекла «новый повод для радости» с РФ
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал в интервью изданию «Громадське», что Москва и Киев ведут активное обсуждение очередного обмена заключенными.
«Я хочу вам сказать, что работа продвигается очень активно. Я не буду ничего анонсировать, но надеюсь, что в ближайшее время у нас будет новый повод для радости», — сказал министр.
Пристайко подчеркнул, что президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский лично ведут переговоры об обмене. Обсуждение носит деликатный характер, поэтому Зеленский не посвящает в детали западных партнеров, добавил политик.
Министр отметил, что странам уже удалось принять непростые решения и заплатить за них высокую цену. Пристайко пояснил, что речь идет о выдаче российской стороне жителя Донбасса Владимира Цемаха, которого голландская прокуратура считает свидетелем по делу о крушении малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.
13 сентября сообщалось, что Киев передал Москве списки удерживаемых в России граждан Украины, чтобы начать переговоры по новому этапу обмена заключенными.
Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся 7 сентября. Самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами на борту приземлился в Москве. Примерно в то же время в аэропорту Борисполь приземлился самолет с украинскими заключенными. Обмен состоялся по формуле «35 на 35».
В частности, помимо Цемаха Киев передал российской стороне главного редактора РИА Новости — Украина Кирилла Вышинского, которого на Украине обвиняли в государственной измене. Россия выдала Украине осужденного за терроризм режиссера Олега Сенцова, а также 24 моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
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Комментарии32
В мире , Ближний Восток , США , Владимир Цемах , Кирилл Вышинский , Вадим Пристайко , Олег Сенцов , Владимир Зеленский , Владимир Путин , РИА Новости , Киев , Москва
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