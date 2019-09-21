Украина предрекла «новый повод для радости» с РФ

Украина предрекла «новый повод для радости» в отношениях с Россией

«Я хочу вам сказать, что работа продвигается очень активно. Я не буду ничего анонсировать, но надеюсь, что в ближайшее время у нас будет новый повод для радости», — сказал министр.

Пристайко подчеркнул, что президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский лично ведут переговоры об обмене. Обсуждение носит деликатный характер, поэтому Зеленский не посвящает в детали западных партнеров, добавил политик.

Министр отметил, что странам уже удалось принять непростые решения и заплатить за них высокую цену. Пристайко пояснил, что речь идет о выдаче российской стороне жителя Донбасса Владимира Цемаха , которого голландская прокуратура считает свидетелем по делу о крушении малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.

13 сентября сообщалось, что Киев передал Москве списки удерживаемых в России граждан Украины, чтобы начать переговоры по новому этапу обмена заключенными.

Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся 7 сентября. Самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами на борту приземлился в Москве. Примерно в то же время в аэропорту Борисполь приземлился самолет с украинскими заключенными. Обмен состоялся по формуле «35 на 35».