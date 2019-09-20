Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мелания Трамп не смогла перерезать ленточку на торжественной церемонии 

Teleprogramma.pro 35 минут назад
Мелания Трамп не справилась с большими ножницами
Фото: EPA
Досадный казус произошел с первой леди Америки Меланьей Трамп в минувший четверг, 19 сентября. Супруга президента США участвовала в торжественном открытии монумента Вашингтону после реконструкции. Перед 49-летней дамой, по традиции, натянули ленту, которую нужно было перерезать большими ножницами. Другие участники церемонии справились с задачей, а вот Меланье что-то не повезло.
На видео с мероприятия, которое опубликовало агентство Reuters, видно, как жена Дональда Трампа не дорезала ленту и передала ее вместе с ножницами стоящему рядом чиновнику. Все вокруг заметили конфуз дамы, но старались не подавать вида. Сама Меланья поспешила улыбнуться, чтобы сгладить обстановку, но лицо ее было далеко не радостным. В видео, которое женщина опубликовала на своей странице в Instagram, этот казус вырезан при монтаже.
Напомним, в не политики госпожа Трамп является фотомоделью, а также дизайнером наручных часов и ювелирных изделий. Она вышла замуж за будущего президента США в 2005 году, супруг на 24 года старше своей благоверной. У пары есть сын, хотя компанией отца сейчас управляют его взрослые дети от первого брака.
больше по темеМеланья Трамп может развестись в 2019 годуЭкстрасенс рассказала, что следующий год будет очень сложным для первой леди США.
Как думаете, был ли уволен человек, отвечавший за ножницы?
Сколько выпить: сомнительный ответ о полезных дозах
Teleprogramma.pro: последние новости
Бар Елизаветы II в Букингемском дворце закрыли из-за пьянства лакеев Бар Елизаветы II в Букингемском дворце закрыли из-за пьянства лакеев Коллеги обвинили Ягудина в пиаре на болезни Заворотнюк Коллеги обвинили Ягудина в пиаре на болезни Заворотнюк Новый дом Собчак и Богомолова уже обрел стены Новый дом Собчак и Богомолова уже обрел стены
Комментарии
В мире , США , Меланья Трамп , Дональд Трамп , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Самолет с пассажирами не долетел до места назначения
Пока вы не уснули: Самолет с пассажирами не долетел до места назначения5
Трагедия в Бодруме: очевидец указал на ошибки врачей
Трагедия в Бодруме: очевидец указал на ошибки врачей
Задержан убийца сотрудников спецсвязи
Задержан убийца сотрудников спецсвязи2
У россиян конфискуют украинские сельхозземли
У россиян конфискуют украинские сельхозземли220
Российского посла вызвали в МИД Эстонии
Российского посла вызвали в МИД Эстонии105
Видео
США задумали атаку на Калининград
00:48
США задумали атаку на Калининград
Армия Войска
Трамп и Зеленский обеспокоили разведку США
00:40
Трамп и Зеленский обеспокоили разведку США
В мире
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
03:51
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
Политика В мире
НАТО потеряло превосходство над Россией
00:33
НАТО потеряло превосходство над Россией
Армия В мире
В РФ оценили план США по прорыву ПВО Калининграда
00:45
В РФ оценили план США по прорыву ПВО Калининграда
Политика Оружие
Появились подробности о получивших ожоги в Турции детях
01:08
Появились подробности о получивших ожоги в Турции детях
Происшествия
ГП просит Мосгорсуд смягчить приговор Устинову
04:53
ГП просит Мосгорсуд смягчить приговор Устинову
Происшествия
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
00:36
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
Политика Другое
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
02:08
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
Шоу-бизнес
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
02:21
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение