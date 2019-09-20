Мелания Трамп не справилась с большими ножницами

Досадный казус произошел с первой леди Америки Меланьей Трамп в минувший четверг, 19 сентября. Супруга президента США участвовала в торжественном открытии монумента Вашингтону после реконструкции. Перед 49-летней дамой, по традиции, натянули ленту, которую нужно было перерезать большими ножницами. Другие участники церемонии справились с задачей, а вот Меланье что-то не повезло.
На видео с мероприятия, которое опубликовало агентство Reuters, видно, как жена Дональда Трампа не дорезала ленту и передала ее вместе с ножницами стоящему рядом чиновнику. Все вокруг заметили конфуз дамы, но старались не подавать вида. Сама Меланья поспешила улыбнуться, чтобы сгладить обстановку, но лицо ее было далеко не радостным. В видео, которое женщина опубликовала на своей странице в Instagram, этот казус вырезан при монтаже.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
#Repost @flotus ・・・ After three years of renovations, the Washington Monument is open! Thank you to all who supported the project. We need to preserve all of our national treasures for generations to come. #melaniatrump #firstlady #flotus #ootd #prada #dress #hervepierre #nicolebrylskincare #washingtondc #usa #history
Напомним, в не политики госпожа Трамп является фотомоделью, а также дизайнером наручных часов и ювелирных изделий. Она вышла замуж за будущего президента США в 2005 году, супруг на 24 года старше своей благоверной. У пары есть сын, хотя компанией отца сейчас управляют его взрослые дети от первого брака.
больше по темеМеланья Трамп может развестись в 2019 годуЭкстрасенс рассказала, что следующий год будет очень сложным для первой леди США.
Как думаете, был ли уволен человек, отвечавший за ножницы?