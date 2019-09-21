Зеленского хотят лишить неприкосновенности

Украинские депутаты решили лишить Зеленского неприкосновенности

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» выступила с инициативой о снятии неприкосновенности с президента страны Владимира Зеленского и судей.

По словам депутата фракции Ильи Кивы, все украинские чиновники должны быть равны перед законодательством.

"И тогда мы сможем говорить о том, что на Украине складываются демократические процессы", — приводит ТАСС слова политика.

Он также пояснил, что в настоящее время идёт сбор подписей. Если инициативу поддержат 150 депутатов, она будет принята.