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Украинские депутаты решили лишить Зеленского неприкосновенности 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Зеленского хотят лишить неприкосновенности
Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com
Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» выступила с инициативой о снятии неприкосновенности с президента страны Владимира Зеленского и судей.
По словам депутата фракции Ильи Кивы, все украинские чиновники должны быть равны перед законодательством.
"И тогда мы сможем говорить о том, что на Украине складываются демократические процессы", — приводит ТАСС слова политика.
Он также пояснил, что в настоящее время идёт сбор подписей. Если инициативу поддержат 150 депутатов, она будет принята.
Ранее News.ru писал о том, что официальная газета Верховной рады «Голос Украины» опубликовала закон об отмене депутатской неприкосновенности. Согласно тексту документа, закон вступит в силу 1 января будущего года.
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В мире , Партия Зеленского , Владимир Зеленский , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС
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