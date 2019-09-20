Штурм «Зоны 51» провалился

В США по меньшей мере двух человек задержали у секретной «Зоны 51»

По меньшей мере два человека задержаны у входа в секретную "Зону 51", где, согласно популярному мифу, могут находиться инопланетяне, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

В июле около 2 миллионов человек записались в Facebook на "штурм" американской военной базы "Зона 51", чтобы подтвердить легенду о том, что там спрятаны свидетельства посещения Земли инопланетянами или даже сами инопланетяне. Мероприятие было запланировано на 20 сентября, но в начале августа социальная сеть удалила его страницу.

Несмотря на это, в пятницу у военной базы "Зоны 51" в американском штате Невада собрались около 75 человек. Некоторые пришли в костюмах инопланетян, а один мужчина надел шапочку из фольги и взял с собой флаг КНДР. Собравшиеся время от времени выкрикивают "Пришельцы! Пришельцы!"

"Зона 51" в американском штате Невада давно ассоциируется в общественном сознании с теорией заговора о внеземных формах жизни. В фильме 1996 года "День независимости" база фигурирует как лаборатория для проведения экспериментов над инопланетянами, однако настоящее её назначение неизвестно.

Власти США признали существование базы лишь в 2013 году, сейчас она остается хорошо охраняемым объектом.