Трамп увидел в Китае мировую угрозу

Трамп заявил, что Китай является в некотором смысле угрозой для всего мира

"Ну, Китай, безусловно, в каком-то смысле является угрозой миру, поскольку он строит вооруженные силы быстрее, чем кто бы то ни было еще", — сказал Трамп. Американский лидер отвечал на вопрос о том, считает ли он Китай "стратегической угрозой Соединенным Штатам".

"И, откровенно говоря, они [китайцы] используют американские деньги", — добавил глава администрации США.

Он, по всей видимости, имел в виду дефицит Вашингтона в двустороннем товарообороте с Пекином. Трамп критикует этот дефицит, достигающий, согласно его данным, $500 млрд в год. КНР и США на протяжении уже нескольких месяцев ведут тяжелые переговоры об урегулировании торговых споров.