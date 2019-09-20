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Трамп заявил, что Китай является в некотором смысле угрозой для всего мира 

ТАСС 1 час назад
Трамп увидел в Китае мировую угрозу
Фото: РИА Новости
Китай представляет собой в некотором смысле угрозу всему миру в силу стремительного развития своих вооруженных сил. С таким утверждением выступил президент США Дональд Трамп, отвечая в пятницу на вопросы журналистов на встрече с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном в Белом доме.
"Ну, Китай, безусловно, в каком-то смысле является угрозой миру, поскольку он строит вооруженные силы быстрее, чем кто бы то ни было еще", — сказал Трамп. Американский лидер отвечал на вопрос о том, считает ли он Китай "стратегической угрозой Соединенным Штатам".
"И, откровенно говоря, они [китайцы] используют американские деньги", — добавил глава администрации США.
Он, по всей видимости, имел в виду дефицит Вашингтона в двустороннем товарообороте с Пекином. Трамп критикует этот дефицит, достигающий, согласно его данным, $500 млрд в год. КНР и США на протяжении уже нескольких месяцев ведут тяжелые переговоры об урегулировании торговых споров.
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Комментарии
В мире , Армия , США , Скотт Моррисон , Дональд Трамп , Администрация США , Австралия , Китай
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