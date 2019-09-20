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В Узбекистане объявили дату предстоящих парламентских выборов 

Парламентская газета + ещё 1 5 часов назад
Объявлена дата выборов в Узбекистане
Фото: РИА Новости
В Узбекистане с 20 сентября официально стартовала избирательная кампания в Законодательную палату Олий Мажлиса (парламент) и местные кенгаши (советы).
Выборы назначены на 22 декабря, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Мирзо-Улугбек Абдусаломов, сообщило агентство «Фергана» в пятницу.
Участвовать в выборах будут пять политических партий: Движение предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократическая партия (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), демократическая партия «Миллий Тикланиш» («Национальное возрождение»), Социал-демократическая «Адолат» («Справедливость») и Экологическая партия.
Выборы впервые пройдут в соответствии с новым Избирательным кодексом, согласно которому политические партии имеют право выдвигать кандидатов не только в 135, но и во всех 150 избирательных округах. Это связано с отменой парламентской квоты в 15 мест, которая прежде предоставлялась Экологическому движению. Заменившая его Экологическая партия на нынешних выборах будет соперничать с другими партиями на равных условиях, отмечает агентство.
В парламентских выборах примут участие 20 миллионов избирателей. Для освещения избирательной кампании и выборного процесса создан Международный пресс-центр ЦИК.
Предыдущие парламентские выборы в Узбекистане состоялись в декабре 2014 года. По итогам голосования в Законодательную палату Олий Мажлиса (нижнюю палату парламента) прошли 52 депутата от партии УзЛиДеП, 36 мест получила «Миллий Тикланиш», НДПУ — 27, «Адолат» — 20, а депутатам от Экологической партии было предоставлено 15 кресел в виде квоты.
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Комментарии1
В мире , СНГ , Украина , Демократическая партия народов , ЛДПР , Центризбирком России , Узбекистан
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