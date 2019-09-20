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У россиян конфискуют купленные на Украине сельхозземли 

Рамблер + ещё 1 17 минут назад
Земли сельскохозяйственного назначения, приобретенные гражданами России на Украине, будут конфискованы. Об этом заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает «Украина.ру».
Рынок земли на Украине откроют с октября 2020 года
«Там, где санкции, где есть агрессор — это, конечно, конфискация», — заявил он на брифинге, отвечая на вопрос, какие меры планируется принять для предотвращения покупки земли россиянами.
С 1 октября 2020 года на Украине будет отменен запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Приобрести земли смогут граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные на Украине, территориальные общины и государство.
Накануне о невозможности приобретения земель иностранцами говорил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, земля — это собственность украинских граждан.
При этом премьер-министр страны Алексей Гончарук говорил, что план реформы предусматривает возможность покупки сельхозземель гражданами других государств, но для этого им нужно зарегистрировать на Украине свою фирму, которая и станет покупателем.
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В мире , Видео , Конфликты , Украина
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