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Швеция присоединилась к программе ЕС по интеграции вооруженных сил 

РИА Новости 42 минуты назад
Швеция присоединилась к вооруженной программе ЕС
Фото: РИА Новости
Министр обороны Швеции Петер Хультквист в пятницу подписал соглашение об участии страны в программе интеграции вооруженных сил Евросоюза (European Intervention Initiative, EII), предложенной президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщается в заявлении правительства.
"Участие Швеции в EII даст нам (возможность) сотрудничать с важнейшими странами-партнерами и усилит наши возможности влиять на направление европейской политики безопасности и развитие политики реагирования на кризисные ситуации", — приводятся в заявлении слова министра обороны.
Как отмечается в заявлении, участие в программе не предполагает участия в каких-либо военных операциях.
Программа была предложена президентом Франции летом прошлого года. Она предполагает участие на добровольной основе и действует вне рамок ЕС и НАТО, но должна дополнять уже существующие там механизмы и инициативы. Предполагается, что участники будут обмениваться информацией и предоставлять военную помощь в случае кризисной ситуации.
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Комментарии1
В мире , Армия , Петер Хультквист , Эммануэль Макрон , ЕС , НАТО , Франция , Швеция
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