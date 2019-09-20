Швеция присоединилась к вооруженной программе ЕС

Швеция присоединилась к программе ЕС по интеграции вооруженных сил

"Участие Швеции в EII даст нам (возможность) сотрудничать с важнейшими странами-партнерами и усилит наши возможности влиять на направление европейской политики безопасности и развитие политики реагирования на кризисные ситуации", — приводятся в заявлении слова министра обороны.

Как отмечается в заявлении, участие в программе не предполагает участия в каких-либо военных операциях.