Британский рэпер выступил с «отрубленной головой» Бориса Джонсона

Рэпер из Британии Тайрон Фрепмтон, известный как Slowthai, в ходе выступления продемонстрировал муляж отрубленной головы премьера Бориса Джонсона

Фрепмтон поцеловал «голову» и произнес несколько оскорблений в адрес политика, также он в грубой форме высказался о политической ситуации в стране, передает РИА «Новости».

После этого музыкант выкинул предмет на пол.

Выступление прошло на главной музыкальной премии страны Mercury Prize 2019. Отмечается, что некоторые зрители не сразу распознали, что голова ненастоящая, но позже многие поддержали этот перфоманс.

После этого Slowthai запустил выпуск футболок, на которых изображены принты, высмеивающие Бориса Джонсона.

Сам премьер пока никак не прокомментировал этот поступок.