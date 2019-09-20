Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Генпрокуратура ДНР квалифицировала обстрел силовиками Донецка как теракт 

РИА Новости 2 часа назад
Обстрел Донецка назван терактом
Фото: РИА Новости
Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики завела уголовное дело после ранения мирного жителя в результате обстрела украинскими силовиками запада Донецка, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.
Ранее в ДНР сообщили, что в четверг в результате обстрела украинскими силовиками запада Донецка был ранен мужчина.
"Следствие проводится в отношении командира 28-й отдельной механизированной бригады ВС Украины, по приказу которого 19 сентября произведен обстрел из стрелкового вооружения территории поселка шахты "Трудовская", расположенного в Петровском районе Донецка, в результате чего гражданин 1974 года рождения получил огнестрельное пулевое ранение", — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.
В ведомстве отметили, что уголовное дело возбуждено по статье "теракт". Ее санкция предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Сколько выпить: сомнительный ответ о полезных дозах
Последние новости
Ушел из жизни известный французский актер Ушел из жизни известный французский актер Российскому космонавту отказали в новой должности из-за жены Российскому космонавту отказали в новой должности из-за жены Детей из России облили в Турции горящим маслом Детей из России облили в Турции горящим маслом
В мире , Украина , Генпрокуратура РФ , Донецк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Обнаглели до конца»: россияне разорили Грузию
«Обнаглели до конца»: россияне разорили Грузию103
Умер актер из «Брата» Игорь Шибанов
Умер актер из «Брата» Игорь Шибанов6
Песков описал выходные Путина
Песков описал выходные Путина102
Воры в законе устроили бунт в колонии
Воры в законе устроили бунт в колонии30
Украина продаст «Украину»
Украина продаст «Украину»2
Видео
США задумали атаку на Калининград
00:48
США задумали атаку на Калининград
Армия Войска
Трамп и Зеленский обеспокоили разведку США
00:40
Трамп и Зеленский обеспокоили разведку США
В мире
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
03:51
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
Политика В мире
НАТО потеряло превосходство над Россией
00:33
НАТО потеряло превосходство над Россией
Армия В мире
В РФ оценили план США по прорыву ПВО Калининграда
00:45
В РФ оценили план США по прорыву ПВО Калининграда
Политика Оружие
Появились подробности о получивших ожоги в Турции детях
01:08
Появились подробности о получивших ожоги в Турции детях
Происшествия
ГП просит Мосгорсуд смягчить приговор Устинову
04:53
ГП просит Мосгорсуд смягчить приговор Устинову
Происшествия
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
00:36
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
Политика Другое
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
02:08
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
Шоу-бизнес
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
02:21
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение