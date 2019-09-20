Зеленского предупредили об обидах Лукашенко

Зеленского предупредили, что Лукашенко может обидеться из-за шуток про усы

Экс-депутат белорусского Совета Республики, политолог Александр Зимовский отметил, что шутки про Лукашенко в Белоруссии не приветствуются.

«Шутки и остроты в отношении Лукашенко в самой Белоруссии не приветствуются. Да и сам президент не любит, когда его высмеивают. Реакция может быть достаточно нервная. Думаю, реакция будет, возможно, не публичная, но некоторое охлаждение и вопросы к Украине стоит ожидать», — объяснил он.

Политолог подчеркнул, что украинские попытки представить в комическом виде Лукашенко вряд ли приведут к благоприятному результату. По его словам, Зеленскому не стоит участвовать в подобном.

Александр Зимовский считает, что любые шутки на уровне глав государств должны оставаться в рамках их встреч.