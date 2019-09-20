Зеленского предупредили об обидах Лукашенко

Главу Украины Владимира Зеленского повеселил чат со стереотипами о странах, где якобы лидер Белоруссии Александр Лукашенко пытался сделать селфи, но прислал фото усов. Бывший депутат белорусского Совета Республики Александр Зимовский предупредил, что Лукашенко не любит, когда его высмеивают. Об этом сообщило информационное агентство НСН.
Экс-депутат белорусского Совета Республики, политолог Александр Зимовский отметил, что шутки про Лукашенко в Белоруссии не приветствуются.
«Шутки и остроты в отношении Лукашенко в самой Белоруссии не приветствуются. Да и сам президент не любит, когда его высмеивают. Реакция может быть достаточно нервная. Думаю, реакция будет, возможно, не публичная, но некоторое охлаждение и вопросы к Украине стоит ожидать», — объяснил он.
Политолог подчеркнул, что украинские попытки представить в комическом виде Лукашенко вряд ли приведут к благоприятному результату. По его словам, Зеленскому не стоит участвовать в подобном.
Александр Зимовский считает, что любые шутки на уровне глав государств должны оставаться в рамках их встреч.