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Зеленского предупредили, что Лукашенко может обидеться из-за шуток про усы 

360tv.ru 3 часа назад
Зеленского предупредили об обидах Лукашенко
Фото: РИА Новости
Главу Украины Владимира Зеленского повеселил чат со стереотипами о странах, где якобы лидер Белоруссии Александр Лукашенко пытался сделать селфи, но прислал фото усов. Бывший депутат белорусского Совета Республики Александр Зимовский предупредил, что Лукашенко не любит, когда его высмеивают. Об этом сообщило информационное агентство НСН.
Экс-депутат белорусского Совета Республики, политолог Александр Зимовский отметил, что шутки про Лукашенко в Белоруссии не приветствуются.
«Шутки и остроты в отношении Лукашенко в самой Белоруссии не приветствуются. Да и сам президент не любит, когда его высмеивают. Реакция может быть достаточно нервная. Думаю, реакция будет, возможно, не публичная, но некоторое охлаждение и вопросы к Украине стоит ожидать», — объяснил он.
Политолог подчеркнул, что украинские попытки представить в комическом виде Лукашенко вряд ли приведут к благоприятному результату. По его словам, Зеленскому не стоит участвовать в подобном.
Александр Зимовский считает, что любые шутки на уровне глав государств должны оставаться в рамках их встреч.
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Комментарии
В мире , СНГ , Украина , Владимир Зеленский , Александр Зимовский , Александр Лукашенко
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