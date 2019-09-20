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Украинский МИД заявил о деградации антироссийских санкций 

Российская Газета + ещё 1 2 часа назад
На Украине заявили о деградации антироссийских санкций
Фото: РИА Новости
Санкции западных стран против Москвы деградируют и идеологически разваливаются. Об этом в интервью "Европейской правде" заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
"Санкции — это целостный механизм. Если кто-то из лидеров начинает ездить в Россию или приглашать Путина сесть за стол большой восьмерки, девятки, десятки — это тоже вопрос санкций. Решение ПАСЕ, приглашение на заседание ОБСЕ представителей так называемых крымских организаций — все это провалы, распад, отпадение кусочков большого санкционного механизма", — заявил Пристайко.
Он также отметил, что несмотря на недавнее очередное продление ограничительных мер в отношении России, идеологически они "начинают разваливаться".
Напомним, что ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил об отсутствии у стран ЕС единой позиции в отношении России. Из-за этого, по мнению литовского лидера, многие члены Евросоюза могут не захотеть продлевать санкции против Москвы.
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Комментарии
В мире , Украина , Вадим Пристайко , МИД , ЕС , ОБСЕ , Москва
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