На Украине заявили о деградации антироссийских санкций

Украинский МИД заявил о деградации антироссийских санкций

Украины Вадим Пристайко. Санкции западных стран против Москвы деградируют и идеологически разваливаются. Об этом в интервью "Европейской правде" заявил глава МИД

"Санкции — это целостный механизм. Если кто-то из лидеров начинает ездить в Россию или приглашать Путина сесть за стол большой восьмерки, девятки, десятки — это тоже вопрос санкций. Решение ПАСЕ, приглашение на заседание ОБСЕ представителей так называемых крымских организаций — все это провалы, распад, отпадение кусочков большого санкционного механизма", — заявил Пристайко.

Он также отметил, что несмотря на недавнее очередное продление ограничительных мер в отношении России, идеологически они "начинают разваливаться".