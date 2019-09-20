США помешают любому спонсированию Венесуэлы

США призвали всех отказаться от спонсирования Венесуэлы

Политика, подразумевающая спонсирование Венесуэлы, полностью отличается от принципов США. Америка собирается и в будущем устанавливать экономические ограничения в отношении «неугодных государств», отметила Филипетти.

«Вне зависимости от того, союзник это США или нет, мы сделаем все, чтобы такое поведение прекратилось», — заявила она.

Так чиновница отреагировала на новости о том, что турецкие компании проводили операции с золотым запасом Венесуэлы. Американские власти не готовы поддерживать «диктатуру» со стороны любого государства.