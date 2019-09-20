У НАТО нашлось слабое место

За планами США по атаке на Калининград стоят сомнения в боеспособности Североатлантического альянса

Выступая на конференции Air, Space & Cyber, Джеффри Харриган ответил на вопрос, что будут делать США в случае агрессии России в Европе, в которую будет вовлечены силы и средства, базирующиеся в Калининградской области.

Если мы столкнёмся с необходимостью нейтрализовать, скажем, калининградские интегрированные системы противовоздушной обороны, не сомневайтесь, план у нас есть, — подчеркнул командующий ВВС США в Европе. — Мы тренируемся. Мы всё время вносим коррективы в эти планы, и, если потребуется, мы будем готовы их воплотить.

Одно замечание Харригана позволяет судить, что это заявление — знак обеспокоенности США развитием концепции «ограничения доступа» (в США её называют A2AD) в Калининграде.

Это будет ответ по всем фронтам, включающий крайне современные и своевременные средства, которые мы задействуем для обеспечения нужного доступа к этой среде, — добавил командующий американскими ВВС.

В последнее время в американской экспертной среде возникают справедливые сомнения в том, что войска НАТО смогут что-то противопоставить российским средствам ПВО в Калининградской области. Концепция «ограничения доступа» включает в себя баллистические ракеты средней дальности, крылатые ракеты и другие высокоточные боеприпасы. Стратегически важные области вроде Калининграда, согласно этой стратегии, усеиваются таким вооружением, образуя непроходимую чащу для вооружённых сил противника. Как ранее писал портал Missile Threat, Россия в последнее время активно развивает подобные системы в Калининграде, и это беспокоит американцев.

В случае кризиса, развёртывание подобных систем усложнит способность НАТО по доступу в ключевые области, такие как Балтия и Польша, — уточняет автор Missile Threat Ян Уильямс. — Эта относительная слабость внутри НАТО может повысить привлекательность для России стратегии «свершившегося факта» (стратегия быстрого захвата территорий, после воплощения которой остальным странам ничего не остаётся, кроме признания свершившегося факта захвата — News.ru).

НАТО со своей стороны также развёртывает системы «ограничения доступа» в Европе, но в меньшем количестве. Как подчёркивает Missile Threat, американская система Patriot хотя и способна обеспечить ПВО, оптимизирована для точечной защиты от баллистических ракет и, таким образом, имеет ограниченный охват. В условиях кризиса эти системы, возможно, придётся передислоцировать в нужные районы, что замедлит время реагирования на угрозу.

dvidshub.net /// Джеффри Харриган (слева)

Многомерная ракетная защита Калининграда может быть преодолена с помощью одновременного удара с натовских кораблей в Балтийском море, артиллерии на берегу, а также ВВС и танков, но, как указывает Breaking Defense, здесь и кроется главный вызов боеспособности войск альянса. Войска НАТО включают в себя подразделения из 29 стран, его солдаты говорят на разных языках, а технологии и бюрократические формальности зачастую плохо совместимы. Осуществление скоординированного удара по такой «силовой точке», как Калининград, — сложнейшая задача для альянса, и Джеффри Харриган попытался заверить публику в том, что он с ней справится. Проверить его слова сложно, ведь он не раскрыл деталей имеющегося у Пентагона плана.