Белорусам будет проще путешествовать по ЕС

Белоруссия и Евросоюз упростят визовый режим

Белоруссия и Евросоюз упростят визовый режим — президент Александр Лукашенко подпишет соответствующее соглашение, сообщил белорусский МИД . Европейские чиновники подтвердили, что работа над документом завершена. Когда он вступит в силу, пока не сообщается.

На Украине уже давно безвиз, а жители соседней Белоруссии должны платить за шенгенскую визу, и платить много. Наверное, белорусам обидно: Европа рядом, а попасть туда очень непросто. Вот что рассказала Business FM жительница Бреста Инна Северин.

«У нас из-за того, что очень большой поток желающих получить визу, нет возможности записаться напрямую в консульство, поэтому мы пользуемся услугами визового центра, а иногда даже визовый центр не справляется, и еще посредники. То есть, например, в последний раз, когда я делала визу, мне она обошлась больше чем в 100 евро, чтобы съездить в Европу, там попутешествовать и вернуться домой, потому что у нас от Варшавы до Бреста 211 километров. У нас каждые два часа отправляется автобус в Варшаву, и возможности вроде бы есть, а вот из-за визового режима, из-за того, что сложно получить визу, мы такой возможности не имеем. Поэтому, если у нас что-то изменится, я думаю, Брест точно это оценит».

Переговоры об упрощении визового режима ЕС с Белоруссией длились пять лет. В Минске говорят, что соответствующее соглашение может вступить в силу до февраля следующего года, когда шенгенская виза подорожает с 60 до 80 евро.

Упрощение визового режима снизит консульский сбор для белорусов до 35 евро, сообщил глава представительства ЕС в Минске, что можно рассматривать как своего рода подарок от Александра Лукашенко белорусским избирателям к президентским выборам 2020 года.

О том, что обычно прописывают в соглашениях об упрощении визового режима, рассказал основатель визового центра «ЭкспертВиз» Юрий Певзнер.

Юрий Певзнер основатель визового центра «ЭкспертВиз» «Это и уменьшение консульского сбора, и упрощение оформления виз, то есть сокращение списка документов, которые необходимо подавать на визу, сокращение процедуры оформления визы, переход на электронное оформление визы. Если мы говорим об упрощении визового режима стран Евросоюза, стран Шенгенского соглашения с Белоруссией, то я не думаю, что это будет последний вариант. То есть, возможно, это будет снижение консульских сборов, может быть, это будет упрощение визового режима для отдельных категорий граждан».

У России и ЕС соглашение об упрощении визового режима действует уже больше десяти лет. И платим мы за шенген те же 35 евро, которые вскоре будут платить белорусы. Менять российский паспорт на белорусский смысла нет: на оформление виз это никак не повлияет. Тем более что стать гражданином Белоруссии не так-то просто. Тем, у кого нет родственников в братской республике, нужно прожить там не меньше семи лет.

Но есть и хорошие новости: по закону для получения гражданства республики необходимо знание хотя бы одного из двух государственных языков. Так что, если вы владеете русским, мучить вас особенностями белорусской грамматики никто не станет.