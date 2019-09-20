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Twitter заблокировал более 4,5 тыс. фиктивных аккаунтов на Ближнем Востоке 

ТАСС + ещё 5 7 часов назад
Более 4,5 тыс. аккаунтов заблокировали в Twitter
Фото: РИА Новости
Модераторы сервиса микроблогов Twitter удалили или приостановили действие свыше 4,5 тыс. аккаунтов, зарегистрированных на территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Египта. Об этом в пятницу сообщается в блоге соцсети.
По ее данным, 267 учетных записей были удалены администрацией соцсети.
"Эти аккаунты были взаимосвязаны, преследовали одни цели и использовали одну тактику: [они предоставляли] разнообразную информацию, нацеленную против Катара и ряда других стран, в том числе против Ирана", — говорится в публикации, размещенной соцсетью.
Отмечается, что пользователи подобных фиктивных аккаунтов также распространяли многочисленные сообщения в поддержку правительства Саудовской Аравии.
Отмечается, что учетные записи были созданы компанией DotDev, чьи страницы также заблокированы в Twitter.
Кроме того, соцсеть приостановила действие еще 4 258 фиктивных аккаунтов, зарегистрированных в ОАЭ, на которых публиковалась информация о войне в Йемене, а также движении хуситов.
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В мире , Интернет , Латинская Америка
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