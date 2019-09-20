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СМИ: Австрия упростит получение гражданства для потомков жертв нацизма 

ТАСС 44 минуты назад
Жертвы нацизма смогут быстрее стать австрийцами
Фото: РИА Новости
Национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии принял в четверг поправки к законодательству, которые упрощают получение гражданства для жертв нацизма. Об этом сообщило в пятницу Австрийское агентство печати.
Согласно текущим правилам, упрощенная процедура получения гражданства распространяется на потомков тех, кто уехал из Австрии до 9 мая 1945 года. Принятые изменения расширяют этот период и позволяют упростить процедуру оформления гражданства для потомков жертв нацизма, покинувших страну до провозглашения независимости Австрии 15 мая 1955 года. Помимо этого потомками будут считаться не только родные, но и приемные дети. Поправки вступят в силу с 1 сентября 2020 года.
Отмечается, что депутаты также приняли резолюцию, которая призывает правительство увеличить штат и финансирование соответствующих ведомств.
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В мире , Европа , Австрия
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