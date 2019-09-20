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США усилят военное присутствие на Ближнем Востоке 

Век 58 минут назад
США усилят военное присутствие на Ближнем Востоке
Фото: РИА Новости
В американском оборонном ведомстве считают целесообразным усилить военное присутствие США в ближневосточном регионе. Туда планируется перебросить батареи противовоздушной обороны, а также дополнительные подразделения истребителей. Этот шаг станет ответной реакцией Пентагона на атаку ракет и дронов на объекты нефтяной индустрии Саудовской Аравии, рассказали собеседники издания The Wall Street Journal.
По их данным, на Ближний Восток с высокой долей вероятности будут переброшены дивизионы комплексов противоракетной обороны Patriot или установок THAAD. Первые снабжены опцией быстрой постановки на боевое дежурство, однако способны защитить от воздушных атак только конкретные объекты. Вторые рассчитаны на защиту обширной территории и могут сбивать баллистические боеголовки противника. Также в Вашингтоне считают необходимым обеспечить постоянное пребывание авианосца ВМС США и кораблей сопровождения в акваториях ближневосточного региона.
Но, отмечают инсайдеры, все планируемые шаги имеют оборонную направленность. О новых задачах, стоящих перед американским контингентом на Ближнем Востоке, руководителей расквартированных там подразделений проинформируют в Центральном командовании ВС США. Также на ближайшее время запланирована встреча руководства Пентагона с главой государства Дональдом Трампом. Главной темой беседы станут ответные действия Вашингтона на атаку беспилотников.
Напомним, разведка США и спецслужбы Саудовской Аравии проводят расследования инцидента, однако окончательные выводы еще не огласили. Промежуточные данные указывают на виновность Ирана, на чем активно настаивает американская сторона. Между тем, как стало известно накануне, собственное расследование атаки проведет и Россия. К сбору необходимой информации уже приступили специалисты Службы внешней разведки, сообщил накануне ее глава Сергей Нарышкин. Российские разведчики намерены выяснить, кто организовал нападение. По мнению Нарышкина, возлагать вину за атаку на Тегеран пока преждевременно, поскольку неоспоримые доказательства причастности к ней исламской республики пока не получены.
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Комментарии
В мире , Армия , Сергей Нарышкин , Дональд Трамп , Министерство обороны , Пентагон , Саудовская Аравия , США
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