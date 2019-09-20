Как свергали императора-каннибала

40 лет назад французы свергли императора-каннибала Бокассу

20 сентября 1979 года французские десантники свергли в Центральной Африке режим сумасбродного диктатора Бокассы, который прославился страстью к человеческому мясу. В СССР решительно осудили «военное вмешательство империализма» во внутренние дела африканского государства. Советские вожди водили с Бокассой дружбу, лечили его и считали своим союзником.

История возвышения Жана-Беделя Бокассы вполне типична для африканских диктаторов второй половины XX века. Выходец из семьи деревенского старосты, он рано лишился родителей и посвятил себя службе в армии. В 1944 году в чине старшего сержанта войск Шарля де Голля участвовал в высадке антигитлеровских сил на Лазурном берегу.

Впоследствии Бокасса получил опыт сражений в колониальных войнах и вскоре после обретения независимости ЦАР вернулся на родину, где приобретенные за рубежом навыки обещали конвертироваться в значительное повышение. Президент страны Давид Дако, «по совместительству» двоюродный брат Бокассы присвоил своему родственнику звание полковника и поставил его во главе Генштаба . Через полтора года «благодарный братец» отплатил ему весьма своеобразно. Когда в ночь на 1 января 1966 года в центральноафриканской столице Банги грянул государственный переворот,

Бокассе удалось нейтрализовать организатора заговора из жандармерии и забрать все лавры победителя себе.

Дако отправился под арест, а его двоюродный брат занялся укреплением своей власти. Для этих целей была создана партия «Движение за социальную эволюцию Черной Африки», в которую в обязательном порядке вошло все взрослое население. Чтобы не тратиться на постоянные перевыборы, в 1972 году Бокасса провозгласил себя пожизненным президентом, а еще через четыре года — императором. Центральноафриканская Республика при этом переименовывалась в империю. Поскольку его эфиопского коллегу Хайле Селассие свергли за два года до этого, Бокасса остался единственным императором в Африке и одним из трех в мире. В плане церемониала он пытался подражать Наполеону, которого называл своим кумиром.

Режим Бокассы до поры не проявлял особой кровожадности и мало чем выделялся на фоне других, если бы не одно обстоятельство. Судачили, что бывший военный очень любит человеческое мясо и даже употребляет в пищу лидеров оппозиции. Как рассказывал уже после свержения своего шефа его личный повар Филипп Линвисса, зависимость императора от человечины в какой-то момент приобрела такой характер, что мясо консервировалось и без «стратегического запаса» диктатор не выезжал, любовно пакуя специальный кейс «сахарной свининой» и «сардинами».

«Как-то ночью император приказал приготовить ему завтрак, — делился кулинар. — По его приказу солдаты открыли секретный замок огромного холодильника. Я чуть не упал в обморок — там в морозильнике лежало разрубленное тело. Я очень хотел отказаться, но меня припугнули.

Тогда я выполнил строгий заказ в точности: удалил внутренности, нафаршировал тело рисом и хлебом, поперчил.

Жарил, как было велено, на огромном противне, поливая блюдо джином. Утром подал все это императору, который всю ночь до этого пил. Он начал с рук, ел жадно, причмокивая».

На Западе многие считали Бокассу психически ненормальным, сравнивая с другим тираном эпохи Иди Амином из Уганды . Тот тоже был не прочь полакомиться человечиной.

Основой внешнеполитического курса Бокассы являлся «развод» Франции на финансовую помощь. Имея целью шантаж бывшей метрополии, предприимчивый деятель заигрывал то с соцблоком, то с Западом, то вдруг бросался в объятия Движения неприсоединения, лидирующую позицию в котором занимала Югославия под руководством неувядающего Иосипа Броз Тито. Для реализации атомной программы французам требовались урановые месторождения в ЦАР, поэтому официальный Париж неизменно шел на уступки. Наилучшие отношения сложились у Бокассы с правоцентристским президентом Франции Жискаром д'Эстеном,

который называл диктатора своим дорогим «другом» и «членом семьи», а также несколько раз посещал Центральную Африку ради охоты.

Это не мешало сближению Бокассы с титовской Югославией, Румынией Николае Чаушеску и, конечно, с Советским Союзом. В этой стране он гостил неоднократно. Первый официальный визит состоялся в 1970 году. Бокасса в ту пору испытывал боли в животе, а потому обследовался в Кремлевской больнице, где у него обнаружили колит. О работе с необычным пациентом позднее вспоминал главный врач Кремля Евгений Чазов

«С Бокассой приехали его слуга и повар и привезли обычные для него продукты питания. К моему удивлению, это были какие-то мелкие змейки, животные типа ящериц, грязное мясо непонятного происхождения. Я поднялся к Бокассе и сказал ему, что здесь, в больнице, мы будем лечить его нашими методами, диета является таким же лекарством, как и таблетки, которые он принимает. Получив его согласие, я попросил выбросить все, что было привезено, на помойку», — рассказывал эскулап.

Наибольшее впечатление на Бокассу в СССР произвели кузня, привычка Брежнева целоваться и Волжская ГЭС. «Советские партнеры» пообещали гостю построить такую же станцию.

Поговаривали, что по возвращении домой лидер ЦАР перецеловал всех своих министров.

А чтобы Бокасса впредь имел возможность питаться по-советски, к нему приставили личного повара. Тот однажды случайно наткнулся в президентском холодильнике на человеческое мясо и в ужасе бежал в посольство. Узнав о шокирующих пристрастиях Бокассы, в Москве, конечно, очень смутились: негоже все-таки руководителю сверхдержавы обниматься с людоедом. Тем не менее каннибализм не помешал правителю Центральноафриканской империи нанести новый визит в СССР и пройти посвящение в пионеры в Артеке.

В июне 1978 года Бокасса прибыл в Иркутск, где приключился протокольный конфуз: флаг Центральной Африки вывесили на здании особняка, где он поселился, наоборот.

«Когда гость с супругой ушли на ужин в столовую на первый этаж, офицеры по пожарной лестнице и карнизу пробрались на балкон и сделали флаг, как надо. Повода для инцидента не случилось, — поведал газете «Байкал-61» майор КГБ в отставке Виктор Богданов, осуществлявший охрану политика. — Гость с супругой осмотрели Иркутск, побывали в поселке Листвянка, полюбовались Байкалом, удивляясь цвету воды, любуясь ее прозрачностью и чистотой.

Каково же было удивление всех нас, когда ТАСС передало сообщение, что Бокасса арестован спецназом Франции как тиран и каннибал.

В его резиденции в холодильниках были обнаружены фрагменты человеческих тел. У нас, в Иркутске, пострадавших не было».

Бокасса водил дружбу и с ливийским лидером Муаммаром Каддафи , ради которого однажды вместе с министрами обратился в ислам, сменив имя на Салах-эд-дин-Ахмед. Впрочем, уже через четыре месяца мусульманская религия с ее многочисленными запретами ему порядком наскучила. Пришлось возвращаться в католицизм.

В то время как Бокасса разъезжал по заграницам и закатывал дорогостоящие роскошные приемы в своем дворце, где не скупился на подарки гостям, экономическое положение в ЦИ продолжало стремительно ухудшаться. Уровень жизни в стране считался одним из самых низких в мире. Чувствовалась острая нехватка медперсонала. Большинство подданных императора не могли позволить себе нормальную одежду.

В этих условиях колоссальное возмущение народа вызвал указ Бокассы, предписывавший школьникам и студентам облачаться в специальную форму. Невозможность ее приобрести спровоцировала широкие акции протеста, которые жестко подавлялись силовиками. Появились жертвы. Их число постоянно росло.

«Сотни детей помещены в центральную тюрьму, находящуюся рядом с дипломатическим кварталом, на берегу Убанги, где во дворе солдаты топчут их ногами, а затем запирают в камеры.

Вне себя от ярости, Бокасса проводит в тюрьме две ночи, чтобы преподать детям «хороший урок».

После этого урока в тюрьме умирают около ста человек. Трупы тайком закапываются в общих могилах или выбрасываются в реку», — писали французские журналисты.

Кризис все усиливался. Власть демонстративно отказывалась от поиска компромисса и продолжала репрессии. СМИ Франции передавали различные страшилки о нравах в империи. Если верить одной из них, во дворец Бокасса доставили на грузовиках около ста детей. Согласно свидетельствам, которые собрал журналист Бернар Луба, их заставили лечь на землю, и пьяный император приказал водителю грузовика проехать по ним. После того, как шофер отказался, Бокасса якобы сам сел за руль и стал ездить на грузовике вперед и назад, пока, на его взгляд, не погиб последний ребенок. Тех же, кому все-таки удалось выжить, монарх, по словам журналиста, собственноручно добивал палкой.

После таких известий президенту д'Эстену пришлось публично признать ошибочность своего союза с Бокассой. Французы задумали провести операцию по свержению режима. Ее назвали «Барракуда» и назначили на следующий месяц после пика убийств. Воспользовавшись отлучкой Бокассы в Ливию на встречу с другом Каддафи,

вечером 20 сентября 1979 года десантники ВВС Франции под предлогом защиты своих дипломатов высадились в аэропорту Банги, почти без сопротивления заняли императорский дворец и установили контроль над ключевыми объектами столицы ЦИ.

Уставшие от эксцентричных выходок своего правителя местные военные отказались защищать режим и предпочли наблюдать за ходом операции со стороны. Государственный переворот состоялся на удивление буднично. Монархия была упразднена, и уже на следующий день в президентское кресло вернулся смещенный Бокассой его двоюродный брат Давид Дако, объявивший о восстановлении республиканского строя.

«Смена власти произошла настолько быстро и гладко, что не пролилось и капли крови», — отмечалось в заявлении французского правительства.

Известный дипломат, многолетний куратор африканской политики Парижа Жак Фоккар, в свою очередь, охарактеризовал операцию как «последнюю колониальную экспедицию Франции».

Узнав, что возвращаться на родину ему не стоит, Бокасса из Ливии отправился в Кот д'Ивуар, где нашел временный приют, а затем несколько лет прожил в замке под Парижем. В 1980 году суд ЦАР приговорил его к смертной казни и конфискации имущества по обвинению в 13 преступлениях, в том числе, в убийствах, каннибализме, хищении средств, незаконном использовании государственной собственности в личных целях, изнасилованиях.

Однако шесть лет спустя Бокасса неожиданно для всех вернулся: свергнутый император наивно полагал, что соскучившийся народ с радостью реставрирует его власть.

Вместо престола Бокасса получил тюремные нары. Ему предъявили обвинения, и хотя Бокассе удалось доказать невиновность в каннибализме, его все равно приговорили к смертной казни, замененной на пожизненное заключение. Очень скоро срок наказания уменьшили до 20 лет, а в 1993 году Бокассу выпустили по амнистии. Свои последние три года он прожил в ЦАР как свободный гражданин. Современные руководители страны полностью реабилитировали экс-императора. Так, президент Франсуа Бозизе в 2010 году назвал Бокассу «великим гуманистом» и «сыном нации, признанным всеми в качестве великого строителя» и подчеркнул: