Пентагон признались в слабости перед РФ

Почему в Пентагоне заявили об утрате военного превосходства над Россией

Глава Пентагона Марк Эспер считает, что «военное преимущество» США ослабло, и Россия и Китай оказались почти равны им по силе. С таким заявлением он выступил на конференции Ассоциации ВВС США, которая прошла в Вашингтоне 18 сентября.

Руководитель американского оборонного ведомства добавил, что возвращение эпохи «соперничества великих держав» требует от вооружённых сил США быстрых перемен и адаптации к новым реалиям.

«Стратегическая обстановка изменилась, а это означает, что нам также следует меняться, если мы намерены сохранить то преимущество, которым обладали на протяжении десятилетий. Всему Министерству обороны необходимо настроиться на конкурентное мышление», — приводит слова Эспера официальный сайт Пентагона.

По его мнению, Россия и Китай в последние годы смогли модернизировать свои вооружённые силы и теперь пытаются оспорить превосходство США в военной сфере. В своём выступлении он также обвинил Россию в ведении так называемых гибридных войн и подчеркнул, что в краткосрочной перспективе главную угрозу для США представляет именно Москва.

«Русские используют гибридную войну, чтобы запугивать соседние государства и угрожать им, поэтому всё американское правительство, а также союзники и партнёры США должны совместно воспрепятствовать тому, чтобы такая тактика увенчалась успехом», — заявил Эспер.

В беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что после распада СССР у США действительно было колоссальное преимущество над Россией, однако теперь обе стороны выходят на паритет в военной сфере.

«Тогда российские военные расходы были минимальными, а находившаяся на вооружении техника не соответствовала требованиям времени. После 2008 года Москва занялась модернизацией своей армии и добилась в этом достаточно серьёзных успехов», — подчеркнул он.

Так, России удалось обойти США в гиперзвуковом и лазерном оружии, которое уже находится на боевом дежурстве, рассказал Кнутов.

«У Москвы есть «Посейдон» с ядерной энергетической установкой, гиперзвуковой блок «Авангард», «Кинжал», «Циркон», которые в ближайшее время поступят в войска, в то время как у Вашингтона всё пока на уровне бумаги или концепций, что вызывает у американцев панику. США считали, что они могут вести себя по отношению к России точно так же, как они сейчас ведут себя с Ираном. Но оказалось, что с ней надо считаться и её надо уважать, что в планы Вашингтона никогда не входило», — отметил аналитик.

Ранее глава объединённого комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд также выразил схожие опасения. Он отметил, что военное преимущество над РФ утрачивает НАТО в целом. Именно поэтому, указал он, Североатлантический альянс был вынужден принять новую стратегию в мае 2019 года.

«Россия является конкурентом, и преимущество НАТО над Москвой, которая ведёт себя всё увереннее, — сократилось», — сказал генерал по итогам заседания военного комитета альянса, которое прошло в Словении.

По словам Данфорда, альянс реформирует силы, чтобы они соответствовали новой стратегии военных действий.

«Программа отражает весь спектр нашей деятельности. Мы используем Стратегию национальной обороны и Национальную военную стратегию. Мы экспериментируем и организуем военные учения, что является определяющим фактором для распределения инвестиций», — приводит слова военачальника сайт Пентагона.

Напомним, что в конце мая этого года военный комитет НАТО принял новую стратегию, при этом не предав огласке её содержание. В сопроводительных материалах, опубликованных НАТО, сообщалось, что она направлена на «адаптацию Североатлантического альянса ко всё более сложным вызовам безопасности». Кроме того, известно, что реализация этой стратегии позволит пересмотреть процесс принятия решений внутри командных структур и повысить общую согласованность действий стран-членов альянса.

Ещё до принятия этого документа генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что новая доктрина нужна странам блока, в том числе, из-за ядерной угрозы со стороны России.

Как отметил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин , в НАТО долгое время были уверены в своём военном превосходстве и считали Россию региональной державой, однако успехи Москвы в реформировании российской армии беспокоят западных военачальников.

«Доминирующее положение США и НАТО ослабевает из-за появления новых центров силы, таких как Россия, Индия и Китай. Это заставляет Вашингтон перестраивать свою внешнеполитическую стратегию», — сказал он в интервью RT.

В погоне за деньгами и союзниками

Об угрозе со стороны России и Китая недавно говорил и президент США Дональд Трамп . По его словам, увеличение Вашингтоном военных расходов до рекордных показателей обусловлено конкуренцией с Москвой и Пекином в военной сфере.

«Мы достигли рекордных показателей финансирования вооружённых сил: $700 млрд в прошлом году, $716 млрд в этом, $738 млрд (в следующем. — RT). Знаете, я сторонник бюджетных рамок, но выбора у нас не было. Нужно было отстроить свои вооружённые силы, учитывая всё, что сейчас происходит, имея в виду Китай, Россию, радикальный ислам — всё, что мы сейчас наблюдаем. Нам нужно было что-то делать», — сообщил Трамп в ходе выступления перед своими сторонниками в Северной Каролине 10 сентября.

Заявления Трампа и представителей Пентагона были подкреплены и заключениями многочисленных американских мозговых трестов. Эксперты из «Атлантического совета», Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA) и ВМС США опубликовали доклады, суть которых сводилась к тому, что Вашингтон должен разработать инновационные способы ведения военных действий, так как американские вооружённые силы существенно отстали от конкурентов — России и Китая.

Юрий Кнутов считает, что подобные заявления администрации Трампа объясняются, среди прочего, стремлением привлечь на свою сторону американский военно-промышленный комплекс.

«В предвыборной кампании 2016 года Трамп сделал ставку на ВПК, чтобы его поддержали производители оружия, выделив ему средства на предвыборную кампанию. Сегодня это опять повторяется, поскольку сейчас в США разворачивается предвыборная кампания по переизбранию Трампа на второй срок», — отметил эксперт.

В свою очередь Кошкин указал на то, что Вашингтон использует заявления об угрозе со стороны Москвы, чтобы сплотить вокруг себя своих союзников, с которыми в последнее время ему всё сложнее договариваться.

«Сегодня США сложно выстраивать отношения с союзниками, особенно с Европой, поэтому для того, чтобы мобилизовать и сплотить их вокруг себя, они используют подобного рода риторику», — полагает эксперт.

Однако всё это, считает Кошкин, не поможет вернуть США доминирующее положение в военной сфере, поскольку конкуренты также продолжат развивать свой потенциал.